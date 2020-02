Rugbiers dijeron que “no saben de qué los acusan”

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa cuestionaron este miércoles a la fiscal Verónica Zamboni yTrascendió que los imputados se quejaron durante la audiencia realizada ayer en la Fiscalía de Villa Gesell de aparentes errores procesales que habría en el expediente yAdemás, los imputados como coautores del crimen hablaron ante la fiscal, pero se negaron a declarar sobre el hecho en sí, y refirieron estar presionados por la prensa y por los presos.Los imputados de ser coautores del crimen habrían aprovechado la audiencia para decir que nunca se les notificó sobre la acusación ni se les dieron detalles del hecho que se les imputaba."Primero quiero saber si todo eso es lo que se me tenía que leer desde el primer día, que a mí no me explicaron nada el primer día, nos tuvieron ahí parados todos juntos sin explicarnos nada. Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón... Nosotros no sabíamos nada. Y al no saber nada, nunca tener un antecedente penal, nosotros confiamos en la Justicia y después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara", habría dicho Máximo Thomsen, uno de los acusados, según la declaración publicada por el portal Infobae.En tanto, Ciro Pertossi, otro de los acusados, habría dicho: "Yo declararía pero no enfrente de la doctora Zamboni porque me genera cierta desconfianza, ya que no se si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando que se filtraron cosas, que por lo único que nos enteramos del caso fue por otros internos. Nosotros lo único que queremos es que todo esto termine.Nosotros tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios y de los presos que nos vienen amenazando cada día".Este miércoles por la mañana, Máximo Thomsen, de 20 años, Ciro Pertossi, de 19, Luciano Pertossi, de 18, Ayrton Viollaz, de 20, Matías Benicelli, de 20, Lucas Pertossi, de 20, Enzo Comelli, de 19 y Blas Cinalli, de 18, fueron trasladados desde el penal de Dolores, donde permanecen detenidos, a la Fiscalía de Villa Gesell y estuvieron hasta pasadas las 18:30.La defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, había solicitado para esta audiencia, que estuviese presente el juez de Garantías David Mancinelli.El llamado a indagatoria se concretó este miércoles luego de la suspensión de la audiencia que estaba prevista para el martes, por pedido del abogado defensor, quien recusó a la fiscal del caso.En tanto, los otros dos acusados que permanecen en libertad, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, deberán presentarse mañana ante la fiscal.El pasado lunes, la fiscal Zamboni solicitó que los ocho rugbiers detenidos fuesen imputados como coautores materiales del crimen de Fernando; mientras que pidió que los dos que ya fueron liberados, sigan siendo considerados partícipes necesarios.La calificación para los acusados es "homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", cuya pena es la prisión perpetua.