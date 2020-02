Atlético, con la cabeza en el Dragón

Semana corta de trabajo para la Crema, ya que recibe el viernes a Defensores de Belgrano. Y para ese encuentro, Walter Otta probará el equipo en la jornada de hoy.La principal duda pasa por saber si Atlético, que ahora vuelve a jugar en Rafaela, cambia el esquema táctico y vuelve al 4-3-1-2 o bien se mantiene con el 4-4-2 que utilizó para visitar a Tigre. Y más allá del resultado del encuentro, el rendimiento del equipo fue bueno.Una posibilidad, manteniendo los cuatro del fondo: Niz, Brundo, Rodríguez y Liporace. Con tres en el medio campo y retornando al once inicial Denis Stracqualursi, si es que no se hace efectivo el reclamo efectuado al Tribunal de Penas de AFA para que le quiten la segunda amarilla a Lucas Blondel, la cual le causó la expulsión el pasado sábado en Victoria.Otra alternativa podría ser el ingreso de Maximiliano Paredes, si no juega Blondel.El conjunto ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la jornada de hoy y su DT sumará algunos minutos de fútbol, en donde podrían comenzar a develarse dichas incógnitas.En la jornada de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales y la confirmación oficial de los encuentros que tendrá la fecha 18 de la Primera Nacional. Para Atlético de Rafaela y Defensores de Belgrano, fue designado Pablo Giménez como árbitro principal, quien estará acompañado por Andrés Barbieri y Damián Espinoza.17.00 (TV) Barracas Central – Belgrano (Maximiliano Ramírez), 18.00 Independiente Rivadavia - Estudiantes de Río Cuarto (Luis Lobo Medina), 19.00 Agropecuario - Estudiantes (Andrés Gareano), 21.00 Deportivo Morón - Alvarado (Mariano Negrete), 21.35 (TV) Atlanta – Ferro (Adrián Franklin).19.00 San Martín de San Juan - Mitre (Yamil Possi).17.00 (TV) Platense - Nueva Chicago (Yael Falcón Pérez), 19.05 (TV) Temperley - Guillermo Brown (Fabricio Llobet).20.05 (TV) Atlético de Rafaela - Defensores de Belgrano (Pablo Giménez), 21.30 Gimnasia de Jujuy - Brown de Adrogué (Juan Pafundi).19.00 Instituto - Deportivo Riestra (Gerardo Méndez Cedro), 19.35 (TV) All Boys – Tigre (Diego Ceballos).17.00 Almagro - Villa Dálmine (Sebastián Zunino), 18.30 Quilmes - Gimnasia de Mendoza (Nazareno Arasa).20.30 Santamarina – Chacarita (Mariano González), 21.50 (TV) San Martín de Tucumán – Sarmiento (Jorge Baliño).