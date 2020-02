Kummer se mantiene en los planes de Aimar

Tomás Kummer, rafaelino que se encuentra jugando en Talleres de Córdoba, fue citado para formar parte de los primeros entrenamientos del 2020 para el Seleccionado Sub-17, que es dirigido por Pablo Aimar.Las Selecciones Juveniles comienzan la preparación este lunes con la base de jugadores que participaron del Sub 15, equipo que se consagró Subcampeón del Torneo Sudamericano desarrollado en Paraguay y del cual también formo parte el ex Ben Hur, Kummer.Nueva etapa. Mismos valores. Las Selecciones Juveniles regresaron a las prácticas desde el último lunes, con una camada base 2004, anteriormente Sub 15, que ahora conforma la Sub 17 y tendrá varios compromisos durante este año, los cuales servirán como preparación para los torneos oficiales de 2021.La segunda jornada de trabajo, realizada ayer, comenzó con un ejercicio recreativo para estimular la comunicación entre jugadores y la velocidad para tomar decisiones. Luego se hizo presente el habitual calentamiento con pelota en el que se ponderó la técnica individual, para seguir con un bloque de 6 vs 6 en espacios reducidos, con la presión como protagonista con el objetivo de añadir dinámica al circuito de pases. Tareas de recuperación y labores de presión tras pérdida le dieron continuidad al entrenamiento matutino, que concluyó con fútbol reducido.Santiago Torres (San Lorenzo); Federico Gómez Gerth (Tigre); Lautaro Garbarino (Boca); Leandro Giménez (Huracán); Tiago Simoni (Boca); Valentín Barco (Boca); Tobías Medina (San Lorenzo); Agustín Rodríguez (Lanús); Ignacio Tapia (Belgrano); Julián Fernández (Vélez); Juan Gauto (Huracán); Misael Jaime (Newell´s); Sergio Frutos (Talleres); Román Vega (Argentinos); Leandro Quiroz (Colón); Tobía Rubio (Racing); Federico Sosa (Newell´s); Agustín Giay (San Lorenzo); Mateo Seoane (Vélez); Fernando Alvarez (Argentinos); Axel Encinas (River); Tomás Porras (San Lorenzo) y Santiago Castro (Vélez).