"Hay una decisión política para cambiar las cosas"

El concejal del Pj, Jorge Muriel, salió a contestarle a referente del PDP local, Lisandro Mársico, quién cargó contra el trabajo que el Municipio local viene haciendo en el tema seguridad y lo vinculó a la relación que el Intendente Castellano tenía con el Socialismo: "siempre se acusó o se dijo que todo lo que estaba pasando era culpa de la falta de colaboración del gobierno provincial. Yo no lo comparto, me parece que la culpa fue de los dos", había dicho el concejal opositor.En diálogo con LA OPINION, Muriel dijo que "molesta que la oposición esté ahora un gobierno de seguridad cuando antes cuando hacíamos un pedido para Rafaela nos ninguneaban o nos trataban de que hacíamos política con eso", dijo y agregó que "con Mársico lo hablamos siempre al tema", teniendo en cuenta que ambos son concejales de la ciudad y que comparten varias horas al día."El (Mársico) tiene una posición o una mirada particular. El dice que acompañó el pedido de renuncia que le hicimos nosotros al ex Ministro Maximiliano Pullaro, pero lo hizo porque era más beneficioso hacerlo que no hacerlo, pero en realidad no trajeron medidas efectivas o decisión política. Vos fijate que la primer reunión que tuvimos con el nuevo Ministro de Seguridad (Saín), pudimos tener al 911 en consonancia con el 105, policías trabajando con el Monitoreo de la Guardia Urbana, es decir, es decisión política, que es la que no tuvo el otro gobierno", manifestó Muriel al respecto.En relación el gobierno provincial, que conduce el rafaelino Omar Perotti, Muriel también hizo referencia al tema inseguridad y destacó que "acá hay una decisión del gobernador Perotti de cortar la convivencia de la policía con el delito. Y esto genera mucho ruido y habrá muchas internas por este cambio. Vos fijate que hay 50 crímenes cada 45 días en Santa Fe y Rosario. También hay que destacar que hay medidas importantes en la ciudad, que todavía no salieron a la luz pero que lo van a hacer. En estos días se requisaron 1500 motos, se secuestraron más de 400 en Rafaela y otras decisiones que se tomaron en este tiempo", dijo y agregó que "hoy la provincia necesita más de 100 millones de pesos para poder arreglar los móviles. No hay un presupuesto para poder hacerlo, y eso no hace más que mostrar la decidía que tuve el gobierno anterior con respecto a la inseguridad. Y esto no es cuestión de decirlo por decirlo, son casos reales que hoy los estamos pagando", expresó.Por otro lado, y siguiendo con las declaraciones del concejal del PDP, Muriel manifestó que "Mársico dice que el nuevo gobierno no empezó de buena manera, pero claro, te imaginás con toda la debacle con la que estaba el gobierno de la provincia y con la convivencia de sectores de la policía con el delito y con la droga, te imaginás... De nuestra ciudad se fueron muchos policías, que los dejó ir la provincia en su momento. Por jubilación, por retiro y otras cosas más, por lo que no hubo una política de contención para poder palear esta situación. En Rafaela están los policías de la PAT (Policías de Acción Táctica), 5 parejas de la policía comunitaria que todos los días viajan de 9 a 21 en la ciudad y que el Municipio paga el traslado de esa policía, por lo que hay un montón de acciones que tienen que ver con decisiones", dijo.A modo de cierre, destacó que "hay que profundizar y tener la decisión de hacer estas cosas. Lo que antes no lográbamos y quedaba en pura reunión, y nunca una solución. Yo creo que ahora hay un montón de acciones que se vienen haciendo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y como decía el gobernador Perotti, la seguridad no depende de un ministro, sino de un montón de otras cosas. Coincido en que hay que mirar para adelante como dijo Mársico, pero no hay que olvidarse desde el punto de vista de donde venimos", mencionó y añadió que "cuando se sale a criticar o a decir alguna cosa, hay que tener en cuenta también el contexto. Nosotros desde el Concejo hicimos un montón de pedidos, que fueron avalados por unanimidad, nunca tuvimos una respuesta. En cambio, en menos de 15 días el nuevo Ministro se reunió con el intendente y se hicieron nuevas cosas. Reitero, son decisiones políticas que van a traer mejoras en la seguridad", finalizó Muriel.