Rol clave de actriz argentina

Luego del éxito de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, arrancó la filmación de los nuevos capítulos de la ficción donde se explorarán las dificultades que enfrentó el cantante para balancear su vida familiar y profesional. Diego Boneta, el actor que se pone en la piel del Sol de México, grabó 11 canciones que formarán parte de la segunda temporada.“Estuve secuestrado en el estudio por el señor Kiko Cibrian. No sé cómo tengo voz todavía", bromeó el protagonista en sus redes sociales al publicar un adelanto de sus interpretaciones. Y accedió a revelar los primeros acordes del tema “Suave”, aunque paró la canción en el mejor momento.Una actriz argentina se sumará al elenco de la producción de Netflix en estos nuevos capítulos que se estrenarán antes de fin de año. En un primer momento, trascendió que Viviana Saccone podría interpretar a Lucía Miranda, la esposa de Hugo López, el histórico representante del cantante mexicano que interpreta en la serie el también argentino César Bordón.Saccone pensaba terminar su participación en Separadas (El Trece), pero finalmente su personaje seguirá creciendo en la historia que protagonizan Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Marcela Kloosterbooer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Julieta Zylberberg y Julieta Nair Calvo. Por ese motivo la actriz no podrá ser de la partida en la biopic de Luis Miguel, ya que además continúa con las funciones de la obra de teatro que encabeza con Pepito Cibrián.Finalmente, Luz Cipriota fue seleccionada para el rol de la modelo argentina que tendrá una función clave en la historia de la vida del intérprete de “Ahora te puedes marchar”, “Tengo todo excepto a ti” y “Hasta que me olvides”. La actriz viene desarrollando una carrera de proyección internacional. Fue parte de una de las temporadas de la serie española Las chicas del cable, que también se ve por Netflix, lo que le valió la convocatoria para este nuevo personaje. Antes se había lucido en la serie local El maestro, que hizo Julio Chávez para El Trece.De esta manera, Luz se sumará al elenco integrado por los mencionados Diego Boneta, César Bordón y Camila Sodi (Issabela Camil), Juan Pablo Zurita (Álex Basteri), César Santana (Alex McCluskey), Martín Bello (Tito), Lola Casamayor (Matilde), Pilar Santacruz (Sophie), Kevin Holt (Miguel) y Gabriel Nuncio (Doc), entre otros.A través de un ciclo de entrevistas de Netflix Latinoamérica en YouTube, Boneta había revelado algunos trucos utilizados en las grabaciones. “Todos los conciertos que hicimos, donde creen que son estadios con 50 mil personas, fueron recreados en un mismo foro. Las 50 mil personas eran 150 extras que se iban moviendo acompañados por los efectos”, aseguró el actor.