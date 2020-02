Los Nodos fueron un emblema socialista. Con el cambio de gobierno a nivel provincial y la asunción del justicialista Omar Perotti, se preveía, por las críticas y cuestionamientos a esta estructura política geográfica, que se los desmantelara. “No creemos en los Nodos”, decía el Gobernador en campaña. Así se observa que está ocurriendo desde el 10 de diciembre cuando se dieron de baja a personal contratado que allí trabajaba y hoy con la no renovación del contrato de alquiler del local que utilizaba el Centro Cívico del Nodo Rafaela (igual situación Nodo Reconquista y Venado Tuerto) y la reasignación del personal de planta permanente que allí trabajaba. Hoy no existe más la figura del Coordinador del Nodo, recordemos que el último en cumplir esa función fue Fernando Muriel. La última actividad de la fan page del Nodo fue el 28 de noviembre de 2019 con la entrega de escrituras del programa Protege tu Casa.“No estamos cerrando el Nodo, lo estamos reconvirtiendo”, dijo el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe. Palabras más, palabras menos, anuncia el fin de los Nodos.En diciembre de 2008, el entonces gobernador Hermes Binner firmaba un convenio de cooperación con la Unión Europea por el cual dicha institución supranacional establecía el compromiso de financiar con fondos no reintegrables, el 80% de la puesta en marcha del proceso de regionalización en la provincia de Santa Fe. En dinero equivalía a 2.881.364 euros, según datos publicados en diferentes medios de comunicación. Por su parte el gobierno provincial aportaba 720.000 euros.De este modo Santa Fe había sido seleccionada para la puesta en marcha del proyecto “Innovación institucional en gobiernos intermedios: la regionalización como un instrumento clave para promover democracias de proximidad”, que duraba 3 años. Pasado este tiempo, se suponía que la Unión Europea dejaba de financiar dicho proyecto y quedaba en manos de la Provincia.Nunca se brindó información sobre los distintos aspectos y detalles de funcionamiento de esta nueva estructura geográfica. Ni siquiera cuando en 2012 el diputado provincial opositor de entonces Roberto Mirabella solicitó en la Cámara de Diputados un pedido de informe al Poder Ejecutivo poniendo en discusión la creación de los Nodos y cuestionando las estructuras creadas dentro los mismos, pidiendo precisiones sobre los siguientes puntos: 1) Indicar la normativa por la cual se creó los Nodos en la Provincia de Santa Fe, 2) Indicar la norma legal vigente que determina la jurisdicción y competencia de cada uno de los Nodos, 3) Indicar el costo resultante del funcionamiento de los Nodos, 4) Indicar el costo de alquilar de cada inmueble para el Funcionamiento de cada uno de los Nodos del Estado Provincial, 5) Cantidad de personal contratado en cada Nodo, 6) Cantidad de personal en planta permanente en cada Nodo, 7) Indicar el gasto de funcionamiento de cada Nodo, 8) Indicar el presupuesto que se prevé afectar para el resto del año en los cinco nodos.“Hoy en día la Provincia se encuentra en una situación muy crítica desde el punto de vista financiero, con lo cual creemos oportuno poner todo nuestro esfuerzo para dilucidar la composición del gasto público y la calidad de éste. Queremos saber cuál es estructura presupuestaria para atender los Nodos, como también queremos que ante una situación como esta, saber a cerca del funcionamiento de los Nodos”, señalaba Mirabella en los fundamentos. Además que “en lo que respecta al Nodo de Rafaela, los ciudadanos de esta ciudad aún no saben para qué fueron creado, vemos que se están afectando recursos de todos los santafesinos y los ciudadanos aún no han encontrado justificativo ni para concurrir en forma masiva ni para consultas, con lo cual cabe preguntarse: ¿Para qué están los nodos y que función cumplen? Pero no sólo que sea un explicación teórica y subjetiva, sino poder demostrar con datos objetivos que surjan de rigurosos estudios de una realidad social”.Los Nodos no tenían definido un organigrama de trabajo. Si bien las regiones, geográficamente, tenían establecidos límites claros, no lo han sido en cambio sus competencias. Cuando se hablaba del Nodo Rafaela, se mencionaba principalmente al Centro Cívico que funciona frente al Balneario (en proceso de cierre), allí se encontraba la autoridad principal que era el Coordinador del Nodo Rafaela y tenía la responsabilidad del espacio físico dentro de todo lo que sucedía allí, donde hoy trabajaban diferentes agentes públicos provenientes de distintos ministerios de la provincia que tenían distintas funciones. En el Centro Cívico se realizaban diferentes trámites y gestiones por parte de los ciudadanos, Comunas, Municipios, etc.El Nodo tenía como principal función, actuar de enlace entre las comunas, municipios y demás instituciones y personas de la Región 2, y el gobierno provincial.Se ha dicho muchas veces que los Nodos vinieron para restarle poder territoriala los Senadores, sin embargo por. Ej. los Nodos no otorgaban subsidios.