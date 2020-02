¿Aceptará el gobernador Perotti una “ley mula”?

A 24 horas de que nosotros planteáramos en estas páginas que el senador peronista Armando Traferri auspiciaba un diálogo entre “los dos líderes políticos: Omar Perotti y Miguel Lifschitz” para destrabar el tratamiento de la Ley de Necesidad Pública, el Gobernador Perotti declaró: "descreo de los acuerdos personales", si bien aclaró que no tiene “problemas en hablar con nadie”.

Omar Perotti dijo al diario El Litoral de esta capital ser partidario de “acuerdos institucionales, que tengan proyección en el tiempo, y que den cuenta de algo que es mucho más que dos”, a la vez que consideró “atinada” la decisión del Senado de derivar el tema a comisión (seis en este caso).

En verdad, el Gobernador no quiere hablar con Miguel Lifschitz porque se siente defraudado, luego de que en setiembre del año pasado en una reunión “reservada” (la prensa no se enteró) llevada a cabo en el despacho gubernamental de la delegación Rosario, Lifschitz le asegurara que no enviaría el presupuesto 2020 a las cámaras legislativas; cosa que no ocurrió (porque ambas Cámaras lo conminaron a hacerlo).

Hoy el sistema político – institucional de la Provincia cabalga sobre el bellaco potro de la Ley de Necesidad Pública, cuyo ingreso y pase a nada menos que seis comisiones se dio el jueves pasado en Senadores. Todo el andamiaje gubernamental espera la sanción de la ley para ponerse definitivamente en marcha; y los presagios son terribles en caso de que no saliera aprobada del parlamento.

Según se pudo saber, los principales líderes de los bloques políticos de senadores y diputados se habrían visto las caras este lunes en Rosario; qué acordaron solo lo saben los contertulios (algunos especulan que la única manera de que la ley vea la luz sería con ostensibles cambios) pero la pregunta subyacente es: ¿hasta dónde está dispuesto a conceder el Gobernador Perotti con tal de tener la ley?. ¿Habrá novedades en ese sentido este miércoles?

Si la oposición está de acuerdo en que la mayoría de las “herramientas” que necesita para gobernar- y que reclama en la Ley - Perotti ya las tiene en el presupuesto 2020 y las normas vigentes, y que básicamente el socialismo no aceptará que se le endilgue haber dejado “una Provincia cuasi fundida”, motivo por el cual le piden los números actuales; y mucho menos considerar las “delegaciones de facultades”, solo es dable esperar una ley híbrida y estéril que poco y nada le serviría al Gobernador. Lo que se dice, una “ley mula”.