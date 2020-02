El Gobierno afirmó que se despegó del proyecto

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno tomó distancia ayer del proyecto de un grupo de senadoras kirchneristas para anular las prisiones preventivas en casos en que los medios hayan influido en "percepción pública", que fue objeto de polémica este martes pese a haber sido presentado en diciembre pasado.Tanto la Casa Rosada como la vicepresidenta Cristina Kirchner se despegaron del proyecto que presentaron en diciembre, a pocos días de la asunción del presidente Alberto Fernández, las senadoras María Eugenia Catalfamo, Ana Almirón, Ana Ianni, Nancy González y María Inés Pilatti Vergara.Fuentes cercanas a la vicepresidenta aseguraron a NA que el proyecto nunca estuvo en la agenda del Senado y que no tiene posibilidades de prosperar, al tiempo que remarcaron que son "iniciativas de las senadoras" y que "Cristina no está atrás de cada proyecto".En tanto, el secretario Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, dijo que leyó el proyecto y consideró que "no es el momento para ser debatido"."Debería serlo en un contexto más amplio, como el que puede dar el debate de una reforma judicial", manifestó el funcionario nacional a La Nación.Por su parte, el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, ratificó que el proyecto no forma parte de la agenda oficialista e indicó que, si bien no leyó la iniciativa, él es "contrario a limitar la libertad de expresión".El proyecto propone anular las prisiones preventivas o detenciones "en el caso de publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".Si bien el contenido de la iniciativa ya había trascendido mediáticamente en diciembre, este martes el tema se reflotó y la oposición salió a coro a criticar al Gobierno por lo que consideraron como un intento por conseguir "impunidad" para los ex funcionarios presos por causas de corrupción.