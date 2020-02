Se hará un "Pañuelazo Verde"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará hoy un "Pañuelazo Verde" en las puertas del Congreso de la Nación para potenciar el reclamo de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, en un evento que se replicará a lo largo de todo el país.Tras organizarse consecutivamente en 2018 y 2019, el 19 de febrero quedó definitivamente instalado en el calendario feminista como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este miércoles a las 19:00 celebrará su tercera edición con una fuerte movilización popular, según estiman las organizadoras.La movilización se promovió en las redes sociales con los hashtag #19F y #QueSeaLey, utilizado por miles de mujeres y diversas organizaciones feministas y juveniles, tanto de partidos políticos como sindicatos.Además de quienes integran la Campaña por el Aborto Legal, como por ejemplo el colectivo de Actrices Argentinas, se sumaron a la convocatoria agrupaciones que forman parte del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, la Juventud Radical y gremios, como la CTA, entre otros.En el evento habrá numerosos talleres de distintas temáticas de género, que se dictarán en las diferentes carpas que se desplegarán en las inmediaciones del Congreso.La marcha sucederá en un clima de expectativa, debido a que, semanas atrás, el presidente Alberto Fernández confirmó que este año enviará al Congreso un proyecto de legalización del aborto, así como otro de asistencia a embarazadas que no quieran abortar pero no cuentan con los medios económicos para afrontar los primeros años de crianza.Además, se espera que el tema forme parte del discurso que dará el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso.El colectivo de mujeres intentará dejar su marca en la agenda política y dar una muestra de respaldo al proyecto que enviará el Gobierno mientras la Iglesia prepara su propio acto de rechazo a la legalización del aborto con una misa en Luján prevista para el 8 de marzo.En 2018, y luego de intensas movilizaciones de sectores a favor y en contra del aborto, la Cámara de Diputados logró una muy trabajada media sanción del proyecto, pero semanas después no pudo repetir en el Senado, donde la correlación de fuerzas favorecía a los sectores que se resisten a convertir en ley la iniciativa.