Sobre las privilegiadas

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Mientras que el oficialismo busca apurar el tratamiento del proyecto sobre jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos para que se vote la semana que viene, Juntos por el Cambio definió que acompañará el proyecto, pero bregará por cambios para que la medida no sea luego declarada inconstitucional por el propio Poder Judicial.Según pudo saber NA de fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio, la estrategia fue definida en el mediodía en una reunión de la mesa chica del interbloque, de la que participaron su presidente, Mario Negri (UCR); los jefes de las otras dos bancadas, Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y los diputados Miguel Bazze (UCR), Silvia Lospennato (PRO), Alvaro González (PRO) y Juan Manuel López.En primera instancia, Juntos por el Cambio le pide más tiempo al oficialismo para estudiar un tema que consideran sensible y que no merece, según dicen, "un trámite exprés".