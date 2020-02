Una jornada con malas señales en la Economía

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó ayer con tendencia negativa, mientras el Riesgo País subió un 1,6% en medio de la incertidumbre por el futuro de la deuda.El índice S&P Merval registró una caída de 2,7% hasta las 38.157 unidades en una mala rueda para los mercados emergentes.El balance de la jornada arrojó un total de 114 papeles en baja, 30 en alza y 17 sin modificaciones.Las principales mermas fueron experimentadas por Galicia con 4,5% y Banco Macro con 3,9%.Por su parte, los ADRs operaron con resultados mixtos, con ganancias de hasta 2,8%.El Riesgo País, medido por el JP Morgan, creció 1,6% hasta los 2.063 puntos básicos.El Banco Central prepara los últimos detalles para poner en marcha una normativa que fije un límite a las tasas de interés para el financiamiento personal y así dar impulso al consumo.El presidente Alberto Fernández pidió días atrás el "aporte" del sector financiero para dar envión al mercado interno y advirtió que iba a pedir la intervención de la autoridad monetaria si las entidades financieras no brindaban una respuesta favorable a su reclamo."Estoy esperando que lo hagan y, si no lo hacen, voy a tratar de convencer al Banco Central para que intervenga; no se pueden estar cobrando las tasas que perciben en tarjeta de crédito para hacer el pago mínimo".En la actualidad, la tasa para obtener financiamiento personal puede llegar hasta a cuadriplicar la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central, fijada hasta el momento en 44% tras varios recortes desde la llegada del nuevo Gobierno.Según pudo saber NA, el organismo que conduce Miguel Pesce ultima detalles de la normativa que se va a consensuar en la reunión de directorio pautada para esta mañana.Si bien esos encuentros semanales suelen llevarse a cabo los jueves, en esta oportunidad se pautó su anticipación dado que el titular del Banco Central viajará para participar del G20 que se realizará en Arabia Saudita.Según el último sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas en enero registraron una baja de 3,5%.