Baradel se refirió a la paritaria docente

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El dirigente gremial Roberto Baradel, titular de Suteba, puntualizó que durante esta semana el gremio será convocado para mantener negociaciones respecto a los salarios docentes y señaló: "a este gobierno le vamos a pedir más que a Vidal"."Nos tienen que convocar en esta semana para hacernos una propuesta de la negociación nacional y de la provincial. El pedido que hicimos fue elevar el piso salarial y el gobierno tiene que hacer un ofrecimiento", manifestó Baradel.En declaraciones formuladas a Radio Rivadavia aseguró: "lo que vamos a plantear a nivel nacional y provincial son discusiones que nos permitan no solamente no perder poder adquisitivo, sino mejorar las condiciones de los salarios docentes".Asimismo indicó que "con la administración del gobernador bonaerense Axel Kicillof" será más exigente en los pedidos que "con la anterior gobernadora María Eugenia Vidal"."Pretendo estar mejor que con Vidal, porque (Kicillof) tiene una concepción diferente de la escuela pública y reconoce el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los docentes", expresó Baradel.Explicó que con la ex gobernadora lo que los gremios docentes pretendían era "no perder porque era un gobierno que atacaba la educación pública y tenía como objetivo macroeconómico bajar los salarios"."Vamos a reclamar más de lo que reclamamos antes", concluyó el hombre fuerte de Suteba.