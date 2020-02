Copa Argentina: el Tate vs Dock Sud en Alberdi

En la tarde de ayer AFA confirmó los días y horarios de tres encuentros de 32avos de final de la Copa Argentina.Uno de ellos, es el encuentro entre Unión de Santa Fe y Sportivo Dock Sud. El "Tatengue" y el conjunto que milita en la Primera C se disputará el jueves 5 de marzo a las 20:05, en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.Por otra parte, Central Córdoba de Santiago del Estero, actual subcampeón, se enfrentará el miércoles 4 de marzo a San Telmo, de la Primera B, desde las 22.10 en el estadio Padre Martearena de Salta.La otra confirmación tiene que ver con Estudiantes de La Plata, que jugará ante el Deportivo Laferrere, de la Primera C, el 4 de marzo, a las 20.05 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús.Días atrás ya habían sido confirmado: 25/02: Gimnasia y Esgrima La Plata-Sportivo Barracas, a las 21.10 hs; el 26/02: Aldosivi de Mar del Plata-Talleres de Remedios de Escalada, a las 17.35 hs; el 27/02: Patronato de Paraná-Instituto de Córdoba, a las 20.05 hs.El resto de los juegos, incluyendo el de la 'Crema' y Talleres de Córdoba, aún no cuentan con un cronograma oficial.