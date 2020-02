El "Aleti" dio el golpe y venció al Liverpool

El entrenador argentino Diego Simeone consiguió desde la conducción del Atlético de Madrid una proeza que parecía imposible al derrotar por 1 a 0 al Liverpool de Inglaterra, actual campeón continental y líder de la Premier, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.Fue el español Saúl Iñíguez el autor del único gol del partido, a los 4 minutos del primer tiempo, luego del cual el "Aleti" dio una lección defensiva, al no permitirle siquiera realizar un remate al arco al que se considera uno de los mejores equipos de la actualidad, que en su Liga ganó 103 de los últimos 105 puntos que disputó y es campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.Con la presencia del delantero argentino Ángel Correa, Atlético de Madrid deberá defender su éxito en Inglaterra el próximo 11 de marzo, en una serie donde el gol de visitante cuenta como criterio de desempate.La estadística marca que el Atlético de Madrid de Simeone ha superado 25 de las 26 eliminatorias a doble partido en las que ganó el encuentro de ida: solo falló el año pasado ante la Juventus.En el otro partido de la jornada de martes, Borussia Dortmund de Alemania venció por 2-1 como local al París Saint Germain de Francia, que tuvo al argentino Ángel Di María como titular.Los goles del equipo alemán fueron del juvenil delantero noruego Erling Haaland, a los 14 y 22 minutos del segundo tiempo, para seguir agrandando su figura, para llegar a los diez tantos en Champions en apenas siete partidos (y con dos equipos diferentes en la misma edición, además del Salzburgo).El empate transitorio de los parisinos, que tuvieron al argentino Mauro Icardi en el banco de suplentes, lo anotó el brasileño Neymar.17hs Atalanta vs Valencia, Tottenham vs RB Leipzig.