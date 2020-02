Perotti habló de "coletazos" por una nueva etapa en materia de seguridad

El gobernador Omar Perotti participó ayer por la mañana de la entrega de la Tarjeta Alimentar en el complejo La Redonda de la ciudad de Santa Fe y habló con la prensa de varios temas, principalmente el de la seguridad, que se mantiene en la agenda por los numerosos hechos de violencia, robos y homicidios que se dieron durante los últimos días y que tiene sus puntos más calientes sobre todo a la capital provincial y en Rosario.Sobre el operativo de distribución de la tarjeta, Perotti informó que "en el primer turno se entregaron ya más de 600. A las 10 comenzó el segundo. El operativo está funcionando adecuadamente por el trabajo que se ha podido coordinar con los equipos de Nación, Provincia y Municipio".En este sentido destacó "las pruebas pilotos" que han permitido que "en un tiempo muy breve la gente pueda realizar todo el circuito, recibir la capacitación y hacerlo de manera ágil. Además, el igual que se hizo en Rosario, hicimos la invitación a feriantes para que puedan estar aquí con sus productos y que los beneficiarios puedan adquirir productos aquí mismo"."Esperamos que el beneficio empiece a notarse rápidamente en todos: en nuestros niños primero, más de 200.000 en la provincia recibirán la tarjeta (unas 15.000 en la ciudad de Santa Fe). El uso y el seguimiento de la compra será clave para estar muy cerca de las familias. Esto en la coyuntura nos permite estar resolviendo una emergencia", señaló.Respecto a uno de los problemas más importantes que tiene nuestra provincia, sumado a la ola de violencia que afecta principalmente a las ciudades de Santa Fe y Rosario por el número de homicidios y los casos de asaltos y robos, el mandatario expresó: "hay una gran expectativa puesta en los cambios necesarios para estructurar una institución policial diferente y poder trabajar en toda la provincia de manera integral", dijo Perotti.En tanto, agregó que "la situación es muy compleja que ha tenido en el inicio exposiciones muy duras, en particular en Rosario, lo que habla de las dimensiones de la problemáticas que tenemos. Por eso cuando el Gobierno nacional decide estar presente con las Fuerzas Federales lo destacamos porque la Argentina no puede tener focos tan importantes de conflictividad tan importantes muy vinculados al narcotráfico que nos genere estas situaciones. Es allí donde estas coordinaciones tienen que danos resultados", aseveró el gobernador.Todo cambio también genera que se alteren situaciones. Estamos coordinando fuerzas federales, provinciales y cada una de las instancias locales, y allí va surgiendo mucha información. Empezó una etapa nueva y va a haber muchos coletazos, pero la firmeza está clara en este camino. Tenemos que cuidar a los santafesinos de otra manera y forjar una institución policial nueva, diferente y moderna, comprometida con la sociedad y alejada del delito", destacó.El Gobernador también ratificó a su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al sostener que la temática “no depende de un funcionario y que los cambios no se darán de la noche a la mañana”, dijo y añadió que “hay un hartazgo desde hace tiempo de la sociedad para con los problemas de la seguridad”, resaltó el mandatario santafesino. “Hay expectativas en los cambios y en la reestructuración de la policía”, sostuvo Perotti."Hay un proceso en marcha de coordinación y de nuevas instituciones funcionando. Los resultados estoy seguro que van a ir dándose, no se dan de la noche a la mañana. Estamos convencidos de que este es el camino para dejar una institución policial mejor a la altura de lo que los santafesinos quieren. Y una sociedad que vaya cediendo en sus hechos de violencia y vaya ganando en convivencia", dijo el Rafaelino.Perotti también se refirió a la situación de la empresa santafesina Vicentin (ver página 10), que afronta una convocatoria de acreedores y que tiene a su titular imputado por el pedido de un préstamo de casi 18.000 millones de pesos al Banco Nación, junto su expresidente Javier González Fraga."La justicia tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Hay muchos trabajadores y productores pendientes de esto. Trabajos directos e indirectos. Y el impacto no es solo en la economía provincial sino también en la nacional. El deseo es que ojalá se encuentre una mecánica lo más pronto posible que resguarde las fuentes laborales y el cicuito económico", finalizó el gobernador.