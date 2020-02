La AFIP devolverá el IVA a titulares de la AUH y jubilaciones mínimas

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El Gobierno nacional anunció ayer la devolución del IVA a titulares de la AUH y jubilaciones mínimas, con un tope de $700 mensuales, para compras con tarjeta de débito, lo que abarca a un total de más de 7 millones de beneficiarios. "Vengo a anunciar el reintegro equivalente al 15% de los consumos de los titulares del beneficio de la AUH y de la jubilación mínima con un tope de $700", precisó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Marcó del Pont indicó que la medida regirá a partir del primero de marzo por 6 meses, será prorrogable y que implicaría un costo fiscal de 5 mil millones de pesos mensuales, si se usara plenamente el beneficio."Ojalá lleguemos a que hoy todos los titulares del beneficio de la AUH y la jubilación puedan acceder al uso pleno de este beneficio. Ahora, hay que ser realistas y no puedo ignorar que el uso de la tarjeta de débito está siendo subutilizado", admitió.Al respecto, indicó que "eso supone un esfuerzo de formalización de muchos sectores, de empresas y comercios, que hoy no están registradas".Además, detalló que la devolución del IVA se realizará de manera prácticamente inmediata, ya que el dinero estará depositado en 24 horas hábiles luego de realizar el consumo.Consultada sobre si esta medida se tomó ante una suerte de admisión por parte del gobierno de que el aumento a los jubilados es insuficiente, respondió: "No, esta es una propuesta que está plasmada en la ley 27.541 de Solidaridad que votó el Congreso de la Nación. Ya estaba previsto"."Era una medida complementaria que justamente lo que buscaba era una reasignación de recursos mucho más virtuosa de lo que fue el fracaso de la exención del IVA a la canasta básica alimentaria (del gobierno de Mauricio Macri)", precisó la titular de la AFIP.En otro tramo de la conferencia, afirmó que la medida es "parte de una estrategia integral donde lo que se busca es recuperar el crecimiento, recuperar capacidad de demanda interna y asignar recursos hacia los sectores más vulnerados que más han sido castigados en los últimos años en la Argentina"."Con esto no quiero decir que la clase media no se ha visto pauperizada también en los últimos años, pero en esta primera etapa, con una situación fiscal bien delicada, el esfuerzo se está haciendo en este segmento en ingresos de la población", amplió.Indicó que "el impacto de esta medida, en términos de mejora de la capacidad de consumo de los hogares de menores ingresos, va a maximizarse en la medida en que nosotros tengamos éxito en otro frente, que es el de la formalización".