Fernández volvió a respaldar a Cristina en su pelea con el FMI

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández volvió a respaldar ayer el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el FMI acepte una quita en la deuda, horas después de que la jefa de ese organismo, Kristalina Giorgieva, ratificara que eso no es posible.El jefe de Estado coincidió con Cristina en que el organismo violó sus reglamentos internos al prestarle dinero al gobierno de Mauricio Macri, al que calificó como un "tomador compulsivo de créditos", que necesitaba financiar la "fuga de divisas" y controlar el tipo de cambio."Cristina dijo algo que es absolutamente cierto: planteó que si el Fondo fue capaz de hacer abstracción de sus normas internas para financiar la fuga de divisas, bien podrían hacer abstracción ahora de la norma que dice que no se pueden hacer quitas", dijo el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.Sostuvo que "así como el Fondo ha faltado a las obligaciones que tenía cuando le prestaba dinero a un tomador compulsivo de créditos, que no podía pagar de ningún modo y todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y controlar el tipo de cambio, ahora podría reflexionar y tener en cuenta esto otro (la posibilidad de una quita)". "En términos racionales está bien lo que dice Cristina, después están los intereses del Fondo", manifestó el mandatario en declaraciones a radio 10.Consultado sobre la postura de la vicepresidenta respecto de que el Fondo Monetario debería hacer una "quita sustancial" de deuda, consideró que "Cristina dijo algo que es absolutamente cierto".A mediados de 2018, la Argentina firmó un acuerdo stand by con el Fondo por un desembolso global de 57 mil millones de dólares, de los cuales sólo ingresaron 44.867 millones, pues el Presidente pidió que el organismo desista de mandar el resto.De los desembolsos correspondientes al acuerdo de asistencia financiera del Fondo a la Argentina el primer giro llegó al país en junio de 2018, por 14.916 millones de dólares.El segundo fue en diciembre de ese año por 8.128 millones de dólares; el tercero llegó el 30 de octubre por 5.619 millones; en abril desembolsó 10.818 millones y el último en julio, por 5.386 millones.GEORGIEVA CONFIRMÓQUE NO HABRÁ QUITALa directora del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo no realizará quitas al préstamo de 44 mil millones de dólares otorgado a la Argentina. Tal cual lo había anticipado la semana pasada el vocero del FMI, Gerry Rice, la funcionaria europea sostuvo ahora que la "formulación legal" del organismo internacional de crédito impide "tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global".Goergieva admitió, en declaraciones a Bloomberg, la necesidad de "analizar cuidadosamente la carga de la deuda", aunque advirtió que ese ítem "es el trabajo del Gobierno (argentino), no del FMI". "En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento", sostuvo.Rice había advertido que la quita, tal cual fue pedida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, "no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina".Una misión del FMI se encuentra desde la semana pasada en Buenos Aires, auditando las cuentas públicas, por primera vez en la gestión de Alberto Fernández.Esa misión -que permanecerá aquí hasta este miércoles- está encabezada por por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y por Luis Cubeddu, jefe para la Argentina, y ya mantuvo reuniones con diversos funcionarios.SE DESCONGELARANTARIFAS DE SERVICIOSEl Gobierno le aseguró a los enviados del FMI que “no habrá un congelamiento permanente” de las tarifas de los servicios públicos, y remarcó que la revisión de las mismas se hará para llevarlas a valores “razonables y accesibles”, con el objetivo de controlar la inflación."Le señalamos nuestra visión. Explicamos que en el momento de mayor complicación la idea es generar un mecanismo de revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas”, explicó este lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.Kulfas estuvo reunido el jueves pasado con Julie Kozak y Luis Cubeddu, quienes quisieron saber cómo iba el Gobierno a manejar el tema tarifas, y el ministro indicó que les dijo que “no se trata de un congelamiento permanente” el que se aplicó en diciembre último.“Ni de sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo. Sino, hacer una revisión que permita reducir, donde es posible, los costos del sistema eléctrico y de gas, y de poder generar tarifas razonables y accesibles", subrayó el funcionario.