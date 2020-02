La seguridad y la conformación de un Frente rumbo al 2023

Leonardo Viotti que en las últimas elecciones ejecutivas fue candidato a intendente en el espacio de Cambiemos y tiene pretensiones de consolidarse como una alternativa opositora en la ciudad.

El concejal participó el sábado por la mañana en Rafaela, del encuentro de dirigentes radicales que encabezó el ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta, donde se abordaron temas vinculados a la seguridad, al rol del radicalismo en el actual escenario provincial y las estrategias de cara al 2023.

“El encuentro fue muy importante, primero por la temática que abordamos donde escuchamos distintas realidades locales en toda la provincia, con la representación de la mayoría de los Departamentos y entendiendo que la inseguridad es un eje común que hoy nos afecta a todos. En particular tomamos la decisión de empezar a trabajar técnicamente con la problemática de la inseguridad, con lo cual en el próximo encuentro que se concretará en un par de semanas, vamos a llevar adelante un foro de discusión con técnicos y especialista, y la idea es seguir profundizando acciones, para buscar alternativas desde los gobiernos locales, pero también desde el gobierno provincial que se planteará en las distintas instancias; es decir desde las intendencias, los Concejos locales, las presidencias comunales que hoy tenemos, así como también desde la Legislatura provincial con el representante de este espacio político, que es Alejandro Boscarol”, explicó Viotti.



LA PRESENCIA DE BARLETTA

A LA POLÍTICA PROVINCIAL

Para el concejal Leonardo Viotti contar con el acompañamiento y el liderazgo del ex intendente de Santa Fe y ex Embajador de Uruguay, significa tener a uno de los referentes más importantes del radicalismo, que vuelve a la política santafesina con intenciones de consolidar un nuevo espacio. Igualmente señaló el edil, que la intención es trabajar con un espacio más amplio, “yo lo denomino Frente de Frentes, es el objetivo que hay que trabajar para 2023, todos los espacios no peronistas debemos trabajar en conformar un espacio común que en el 2021 puede llegar a tener la primera prueba pero en el 2023 debe estar consolidado y la idea es nazca de abajo para arriba”, indicó.

Sobre cómo se debería dar esta construcción, el concejal rafaelino, hoy en Cambiemos, sostuvo que “las experiencias se tienen que dar primero en los gobiernos locales y si bien la mayoría de los referentes de los distintos espacios no peronistas, es decir Pro, Socialismo, Radicalismo expresaron estar de acuerdo en construir un frente más amplio para enfrentar al peronismo, creemos importante que a nivel local las distintas experiencias se tienen que ir dando cuanto antes para llegar más sólidos al 2023”. Y reiteró: “los objetivos de este espacio político son trabajar desde el territorio, en la conformación de estos ámbitos más amplios que nos lleven en el futuro a un Frente ampliado con los espacios no peronistas”.