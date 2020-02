Costamagna: “No estoy a favor de la estatización de Vicentín”

El ministro de la Producción de la provincia, Daniel Costamagna, reflexionó sobre la delicada situación que atraviesan Vicentín y SanCor, dos empresas emblemáticas de Santa Fe. Según el funcionario, la provincia está muy preocupada y ocupada en el futuro de Vicentín en el marco de lo que significa el conglomerado de empresas para la producción de valor agregado, los puestos de trabajo que de ella dependen y los productos que se exportan desde nuestro territorio.Además, Costamagna sostuvo que la provincia espera que Vicentín pueda acordar una forma de pago con sus acreedores y seguir operando por la importancia que tiene este conglomerado de empresas en nuestra provincia.“Sería muy malo para la provincia y el país que Vicentín deje de ser uno de los jugadores en las agroexportaciones; no nos olvidemos que estamos a la vísperas de una de las mejores campañas de soja de los últimos años (55 millones de toneladas)”, subrayó el ministro de la Producción de la provincia.Consultado sobre si está a favor de la estatización de Vicentín en el marco de la millonaria deuda que tiene con el banco Nación, Costamagna señaló que no está de acuerdo con esta propuesta y que no sería una solución deseable para Vicentín.Sobre la crisis que atraviesa SanCor, Costamagna manifestó que están trabajando junto a la cooperativa y el gobierno nacional para buscar salida para la empresa y que esta siga siendo un actor importante en la producción láctea del país.