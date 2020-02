Franck fue cita de la primera carrera del Certamen Santafesino de Karting

El circuito del Cycles Moto Club de la localidad de Suardi fue escenario de la primera fecha del nuevo Certamen Santafesino de Karting, que es fiscalizado por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Santa Fe.

La actividad se desarrolló íntegramente el día sábado, con 127 participantes y entre los ganadores hubo tres pilotos rafaelinos: Santino Domino, en 4T Junior; Mauro Dominino, en Inter Senior y Cristian Pernuzzi, en Súper Promo Senior.

Los resultados oficiales de las finales de las diferentes categorías, son los que proporcionamos en el siguiente informe:



4T Junior: 1º Santino Dominino (Rafaela), a 67,798 Km/h; 2º Agustín Ghirardotti (Morteros); 3º Agustín Fernández (San Jorge); 4º Santino Michelod (Rafaela); 5º Kevin Ferreyra (Humboldt); 6º Agustín Nicola (Rafaela); 7 Sebastián Vilosio (Colonia Marina) y 8º Tomás Ferrario (Rafaela).



Pre Junior: 1º Lucio Raimondi (López) a 64,330 Km/h; 2º Tomás Chicco (El Trébol); 3º Francisco Müller (Humboldt); 4º Francisco Rossi (Franck); 5º Juan Patricio Crotti (San Francisco); 6º Nicolás Saavedra (San Vicente) y 7º Nehuén Martínez (San Jorge).



Escuela Estacionarios: 1º Juan Cruz Nessier (Franck), a 58,274 Km/h; 2º Lautaro Trotti (María Juana); 3º Bautista Aliprandi (Suardi); 4º Mateo Martinetto (Franck); 5º Milo Paoletti (Sarmiento); 6º Juan Cruz Francone (San Jorge)... no clasificó Valentino Alessio (Rafaela).



Kayak: 1º Ignacio Díaz (Camilo Aldao, a 68,139 Km/h; 2º Fabián Beltramino (Eusebia); 3º Maximiliano Marengo (Brinkmann); 4º Tomás Brezzo (Brinkmann); 5º Augusto Imhoff (San Francisco); 6º Lucas Leineker (Morteros); 7º Gastón Beltramino (Devoto); 8º Lucas Panero (Ramona); 9º Matías Scaglia (López); 10º Martín Castillo (Las Varillas)... 13º Agustín Ercole (Rafaela).



4T Senior: 1º César Caglieris (Coronel Fraga), a 67,290 Km/h; 2º Fernando Degiorgio (Franck); 3º Gabriel Sangalli (Humboldt); 4º Ariel Airaudo (Rafaela); 5º Darío Mazzola (Las Petas); 6º Mario Ferreyra (Humboldt); 7º Leonardo Hang (Franck); 8º Hernán Giecco (San Vicente); 9º Juan Pablo Massello (San Justo); 10º Federico Muela (Morteros)... 13º Germán Ferrario (Rafaela)... 18º Juan Carlos Lammes (Rafaela).



Súper Promo: 1º Maximiliano Marengo (Brinkmann), a 70,950 Km/h; 2º Sebastián Rango (Barrancas); 3º Alexis Degiorgio (Franck); 4º Maximiliano Battaglino (Rafaela); 5º Valentín Gallego (Santo Tomé); 6º Leonardo Gil (Rafaela); 7º Federico Rossi (Santa Clara de Saguier); 8º Andrés Schwab (San Vicente); 9º Alexis Martino (Las Varas); 10º Mauricio Bork (Rafaela); 11º Facundo Fassi (Rafaela); 12º Luciano Imhoff (Rafaela); 13º Ezequiel Ulman (Rafaela)... no clasificaron Tomás Eisenacht (Rafaela) y Emanuel Barbero (Rafaela)... sin vueltas Emiliano Quagliotti (Rafaela).



Internacional Senior: 1º Mauro Dominino (Rafaela), a 71,840 Km/h; 2º Ricardo Bertero (Esperanza); 3º Fernando Degiorgio (Franck); 4º César Jacob (Felicia) y 5º Claudio Bersani (Gálvez).



4T Mayores: 1º Lucas Panero (Ramona), a 65,868 Km/h; 2º Martín Odasso (San Carlos Centro); 3º Juan Torres (Rafaela); 4º Gregorio Romero (San Jerónimo Norte); 5º Federico Bacci (San Francisco); 6º Matías Allasino (San Francisco); 7º Germán Raimondi (López); 8º Leonel Degiorgio (Franck); 9º Jonatan Malisani (Carlos Pellegrini) y 10º Facundo Moyano (Morteros).



Súper Promo Senior: 1º Cristian Pernuzzi (Rafaela), a 68,646 Km/h; 2º Rubén Ambroggio (Rafaela); 3º Adrián Costamagna (Suardi); 4º Lucas Zurbriggen (Rafaela); 5º Fabián Grosso (Suardi); 6º Emanuel Bono (San José del Rincón); 7º César Caglieris (Coronel Fraga)... no clasificó Hugo Cuffia (Rafaela).



Internacional: 1º Matías Bonvín (Sunchales), a 73,017 Km/h; 2º Enzo Gorosito (Esperanza); 3º Ignacio Díaz (Camilo Aldao); 4º Cristian Vaira (Rafaela); 5º Paulino Mazzola (Las Petacas); 6º Nahuel Donna (Franck); 7º Maximiliano Fain (Villa Minetti); 8º Gastón Beltramino (Devoto); 9º Alexis Martino (Las Varas; 10º Ramiro Zago (Camino Aldao)... no clasificó Yamil Armando (Rafaela).