Test drive: Audi A1 Sportback, con el foco en el usuario urbano

(Por Gabriel Tomich). La mayor parte del kilometraje de un auto con un uso normal es en la ciudad; en el denso tránsito urbano. Es así que un automóvil compacto, ágil, confortable y que gaste poco resulta ideal.Durante mucho tiempo, algunos modelos generalistas cubrían en parte estas exigencias, pero luego hubo más demandas de los usuarios: seguridad, tecnología, mayor calidad. En ese punto surgieron, en la primera década del siglo, los compactos premium (en Europa se los llama subcompactos), entre los que el Audi A1, desde 2010, es uno de los referentes.El peso de los compactos en la torta de los premium en la Argentina no es menor: en 2019, el 52% de los vehículos de ese tipo que se comercializaron fueron los más pequeños de dicha oferta.Por eso, a fines de 2019, la marca de los cuatro anillos presentó en la Argentina la segunda generación del A1 (lanzada en Europa en 2018) que no solo refleja un nuevo diseño exterior e interior, más mecánica, tecnología y equipamiento de última generación para seguir dando batalla, sino también un cambio conceptual en el modelo: abandonar la silueta hatch de tres puertas para dejar solo la de cinco, llamada Sportback, que representaba el 80% de las ventas del modelo.Poco para discutir, el soberano había dictado sentencia. Por lo tanto, el A1 creció 5,6 cm de largo; 3,4 de ancho; bajó 1,3 (ganando en aerodinámica, ahora con un Cx de 0,31), y decisivos 9,4 cm más de distancia entre ejes, para brindar mayor espacio en las plazas traseras y el baúl (ahora de 335 L).Con líneas más sport (parecidas a las del A3), este A1 exhibe una muy bonita parrilla, la pintura bicolor del Dark Package y la novedad de no contar con salidas de escape a la vista.Manejamos el tope de gama, el Audi A1 Sportback 35 TFSI (también está el 30 TFSI de 116 CV, cuyo precio es de US$33.500). El 35 responde a la nueva denominación de motores de Audi, según su rango de potencia; en este caso los que tienen entre 110 y 120 kW, unidad que usan en Alemania para medirla.El Flamante A1estrena un motor naftero 1.5 L de 4 cilindros y 16 válvulas con inyección directa y turbocompresor, que entrega una potencia de 150 CV (110kW) entre 5000 y 6000 rpm y un par de 250 Nm (25,5 kgm) desde 1500 hasta 3500 rpm.Además, este propulsor cuenta con dos recursos para ahorrar combustible: el conocido sistema Start&Stop, que detiene el motor en paradas como semáforos, pasos a nivel, etcétera, y la tecnología COD (Cylinder on demand), que desconecta los cilindros 2 y 3 a baja y media carga del acelerador; es decir, el motor queda bicilíndrico.Así, en combinación con la rapidísima y eficiente caja de velocidades automática de doble embrague S tronic de 7 marchas, el A1 35 TFSI, que tiene tracción delantera, sale disparado sin delay cuando se pisa el acelerador, tal como lo demuestra la aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 s; de 0 a 400 m en 15,6 s y de 0 a 1000 m en 28,6 s, mientras que recupera de 80 a 120 km/h en 5,3 s. Lo mejor es que gasta poco: en ciudad dio un promedio de 8,3 L/100 km (pero en horarios con poco tránsito puede consumir solo 6,4 L/100 km) y en autopista (120 km/h) necesita nada más que 6,8 L/100 km.Las suspensiones son bastante rígidas, lo que significa que tiene un andar un tanto áspero si el asfalto no es una mesa de billar, pero que dobla como un tren y es muy aplomado en velocidad, configurando un excelente comportamiento dinámico (incluye por supuesto control de estabilidad). La agilidad no solo está dada por la mecánica sino por una dirección eléctrica adaptativa rápida y directa. Además, los frenos son muy potentes.Está dominado por el tablero Digital Instrument Cluster de 10,2" (opcional), que se puede configurar a gusto con todo tipo de información, y la pantalla táctil MMI de 8,8" para manejar el infotainment y visualizar las imágenes de la cámara trasera (que se suma a los sensores delanteros y traseros). La posición de manejo es deportiva, con butacas (de regulación manual) muy cómodas y de gran sujeción lateral y renal; cuatro airbags, anclajes Isofix, climatizador dual, gran sonido y más, conforman un equipamiento de serie completo al que en esta unidad se sumaban opcionales: llantas de 17", alerón S-Line, el mencionado Virtual Cockpit, el Confort Key (botón de arranque) y el Phone Box de carga inductiva de celulares.