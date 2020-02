La gran frustración de Mariano Werner

"Siento una gran tristeza. Quiero pedirles disculpas a los sponsors y a todos los fanáticos. No me gusta pasar por estas cosas, y menos cuando son ajenas a mí. Hoy el reglamento es claro, y tengo que felicitar a los técnicos de la ACTC por hacerlo cumplir", indicó Mariano Werner tras confirmarse su exclusión al concluir la verificación técnica de la final de Turismo Carretera en Viedma, en donde había sido ganador en la pista.El carburador del motor de su Ford no cumplió con la medida reglamentaria y por ello, las autoridades deportivas de la ACTC elaboraron un informe y lo sancionaron por la irregularidad con la desclasificación de la competencia, la cual fue aceptada por el concurrente y/o encargado del auto número 3, el rafaelino Gustavo Pernuzzi.También el equipo Memo Corse, que ideó Marcelo Occhionero, junto a Marcos Laborda, aceptó la medida y lamentó la situación en su primera competencia en el Turismo Carretera."Debido a los hechos de público conocimiento, Memo Corse lamenta la situación vivida este domingo en Viedma", se manifestó a través de sus redes sociales.Occhionero concluyó: "Queremos destacar el profesionalismo y el trabajo de Mariano, DTA Racing y sus técnicos, a quienes felicitamos por su trabajo; yo soy el único responsable, porque fui el que eligió el proveedor. Lo corregiré".Al concluir su labor en la verificación técnica de Turismo Carretera y TC Pista, en el autódromo "Ciudad de Viedma, Río Negro", el responsable técnico de las categorías, ingeniero Diego Alejandro Iuliano explicó los pormenores de las exclusiones con las cuales sancionaron a Mariano Werner y Germán Todino, que coincidentemente habían ganado en la pista las finales respectivas.Consultado sobre la modalidad de las verificaciones, Iuliano expresó que "se decidió aleatoriamente desarmar y se encontraron mal los centradores de los carburadores. Por ejemplo, en el auto de Todino estaba mal el centrador, y en el de Werner la altura de la pollera. No es habitual que esto pase"."En ambas categorías estaba el mismo preparador (Rody Agut), y pensamos hacer en un motor un trabajo y en el otro algo distinto y nos encontramos que las medidas estaban fuera de tolerancia", agregó el técnico de la categoría.A modo de aclarar qué margen se toma para evaluar si el elemento cuestionado está o no en reglamento, Iuliano aseguró: "Están al límite, pero al tomarlo desde la medida nominal toma más relevancia, y la tolerancia es el desvío que se hace sobre la pieza. Nosotros estamos para hacer cumplir el reglamento".