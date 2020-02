Aumenta a 1.770 la cifra de muertes por coronavirus y China amplía la cuarentena

BUENOS AIRES, 18.- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó ayer que ya se registraron al menos 1.770 muertos por coronavirus en el país, mientras que se diagnosticaron hasta el momento 70.548 casos de contagio, por lo que se amplió la cuarentena a 24 millones de personas en la provincia de Hubei.Además, otros cinco fallecimientos se contabilizaron fuera de China continental desde el comienzo del brote, en Taiwán, Japón, Francia, Filipinas y Hong Kong.Las autoridades chinas también revelaron que se realizó seguimiento médico a 546.016 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 150.539 siguen en observación. La provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, extendió a unas 24 millones de personas más las restricciones de movimiento y les pidió que se queden en sus viviendas hasta nuevo aviso.Los últimos datos difundidos parecen evidenciar una disminución en los nuevos casos, aunque el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que "esta tendencia debe interpretarse con mucha cautela"."Las tendencias pueden cambiar a medida que las nuevas poblaciones se ven afectadas. Es demasiado pronto para saber si esta disminución que se ha informado continuará. Todos los escenarios aún están sobre la mesa", añadió.En ese sentido, manifestó: "También parece que COVID-19 no es tan mortal como otros coronavirus, incluidos el SARS y el MERS"."Más del 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve y se recuperarán. En aproximadamente el 14% de los casos, el virus causa enfermedades graves, como neumonía y dificultad para respirar", detalló Adhanom Ghebreyesus. Y cerró: "Alrededor del 5% de los pacientes tienen enfermedades críticas que incluyen insuficiencia respiratoria, shock séptico e insuficiencia multiorgánica. En el 2% de los casos reportados, el virus es fatal, y el riesgo de muerte aumenta a medida que envejece. Vemos relativamente pocos casos entre los niños. Se necesita más investigación para entender por qué".CRUCEROMás de 300 estadounidenses rescatados de un crucero aislado en Japón por el nuevo coronavirus regresaron este lunes a su país, donde estarán otras dos semanas en cuarentena. La epidemia de COVID-19 sigue avanzando en China, donde se ha cobrado hasta ahora 1.770 vidas y ha contagiado a más de 70.500 personas, además de centenares en el extranjero.Fuera de China, el mayor foco de infecciones es el crucero "Diamond Princess", situado frente a la costa de Yokohama, en Japón, donde se declararon 99 casos nuevos el lunes, elevando el total a 454 personas, a pesar de que los pasajeros llevan 14 días confinados en sus camarotes.A medida que crecen las críticas por la gestión de esa crisis por las autoridades japoneses, otros gobiernos, como los de Australia e Italia, anunciaron su intención de evacuar a sus ciudadanos. Hong Kong también expresó su deseo de repatriar a los suyos -unas 330 personas- "lo antes posible". Canadá tomó la misma decisión para unos 250 canadienses.El primer vuelo estadounidense aterrizó en la base aérea de Travis, en California, el domingo poco antes de la medianoche, seguido por otro en la madrugada del lunes, en la base conjunta San Antonio-Lackland, en Texas.Antes del embarque, las autoridades estadounidenses fueron informadas de que 14 de los pasajeros habían contraído la enfermedad del COVID-19. Los infectados viajaron en un "área especial de contención"."ESTOY BIEN DE SALUD"Algunos de los más de 350 estadounidenses que se encontraban a bordo de este crucero no aceptaron ser repatriados."Estoy bien de salud. Y mi cuarentena de dos semanas casi ha terminado", tuiteó Matt Smith, que cuestionó la necesidad de abandonar el barco.Otros 40 pasajeros estadounidenses que contrajeron el coronavirus fueron trasladados a hospitales en Japón, indicó Washington.La epidemia de COVID-19 ha matado a 105 personas en las últimas 24 horas en China, lo que eleva a 1.770 el número de fallecidos en el país desde la aparición de la epidemia viral en diciembre en Wuhan, capital de la provincia de Hubei (centro), anunciaron el lunes las autoridades chinas.Fuera del gigante asiático, se han registrado cinco muertes (una en Filipinas, una en Hong Kong, una en Japón, una en Francia y una en Taiwán), por lo que ya son 1.775 fallecidos en el mundo por el virus.El número de contagiados alcanza al menos los 70.500 en China y unos 800 en una treintena de países y territorios.Fuera de China, después de Singapur (75 casos), Japón es el país más afectado del mundo por la epidemia. Además de los casos en el crucero "Diamond Princess", las autoridades japonesas informaron de 60 portadores del coronavirus en diferentes regiones del país.El ministro de Salud, Katrsunobu Kato, advirtió el domingo que Japón entraba en una "nueva fase" de la infección viral, después de que el país constatara cada día casos adicionales entre personas que no han viajado a China y que no han estado en contacto con visitantes provenientes de ese país.El ministro pidió evitar las reuniones y los lugares concurridos. Como consecuencia, fue cancelada la celebración pública por el cumpleaños del emperador y el maratón de Tokio para aficionados.En otras partes, la preocupación crece después de que diera positivo de coronavirus una estadounidense que viajaba en el crucero "Westerdam", que atracó en Camboya la semana pasada con 2.200 pasajeros y miembros de la tripulación, tras ser rechazado en cinco puertos asiáticos.Más de 1.200 de los 1.455 pasajeros desembarcaron. Algunos están en Phnom Penh y serán sometidos a pruebas antes de ser repatriados, pero otros salieron de Camboya y tomaron vuelos comerciales rumbo a sus países, una buena parte vía Malasia, donde fue diagnosticada la estadounidense.El Parlamento chino contempla aplazar su sesión plenaria de diez días, la gran cita anual del régimen comunista, prevista para comenzar el 5 de marzo. El salón del automóvil de Pekín, previsto para abril, será por su parte aplazado hasta nuevo aviso.