La doble indemnización no alcanza a estatales

BUENOS AIRES, 18 (NA).- A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno dispuso ayer que la doble indemnización no alcanza a los trabajadores del Sector Público Nacional. "Las disposiciones del Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 no resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran", de acuerdo con el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial.El beneficio había sido anunciado por el presidente Alberto Fernández poco después de asumir, pero no había distinción entre el sector público y el privado. Con la aclaración, queda claro que sólo alcanzará a los trabajadores del sector privado, hasta junio de este año. Por medio del Decreto N° 34/19, se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días a partir de su publicación.En consecuencia, se estableció que en caso de despido sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización que correspondiere según la legislación vigente. Esa medida "fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo", justificó el Poder Ejecutivo.Y aclaró que "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma".Por ese motivo, aseguró que "resulta necesario aclarar el alcance (de la medida), en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla".Para el Gobierno, la aclaración tiene que ver con que "ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma".Por último, la Casa Rosada justificó el uso de un DNU, al señalar que "necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".NO HABRA PRORROGAEl ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer que la doble indemnización por despido "está vigente por 180 días, hasta junio, y no hay ninguna vocación de prorrogarla". "La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación por prorrogarla", enfatizó el ministro.Por otra parte, el funcionario consideró que éste "es un buen momento para ir trabajando con paritarias un poco más breves, para negociar sobre hechos reales y no sobre pronósticos. Eso me parece lo más prudente".Moroni justificó, además, por qué no está de acuerdo con aplicar cláusulas gatillo en las negociaciones salariales que se realicen este año. "Las cláusulas gatillo tuvo vigencia hace un par de años, con inflación creciente. Entonces, si vamos a un modelo de inflación decreciente, los mecanismos salariales deben ir adaptándose a ese modelo", consideró el ministro, en declaraciones a radio Continental.Por último, ratificó que el Gobierno no impulsará una reforma laboral: "No hay ninguna vocación de hacerla. Pero sí hay convenios que han quedado desactualizados, y sobre eso hay que trabajar", comentó.