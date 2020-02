Exigen urgente convocatoria a la paritaria nacional docente

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Tres sindicatos docentes adheridos a la CGT -AMET, CEA y UDA- solicitaron ayer al ministro de Educación, Nicolás Trotta, la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional y alertaron que esta demora "dilata las negociaciones provinciales llevándolas al límite del inicio de clases".Estos tres gremios cegetistas marcaron así diferencias con el sindicato mayoritario del sector, la CTERA que integra la CTA de los Trabajadores, y se mostraron menos moderados hacia el gobierno de Alberto Fernández cuando restan unas dos semanas para la fecha prevista para el inicio de las clases, el lunes 2 de marzo, y se sigue sin acordar un mecanismo de actualización salarial."La paritaria se encuentra en un cuarto intermedio que la está retrasando demasiado, hay mucho por trabajar en ese ámbito, fundamentalmente el tema salarial, y no entendemos la demora en la convocatoria", indicaron en un comunicado las entidades docentes de la CGT.A su vez, AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), CEA (Confederación de Educadores Argentinos) y UDA (Unión de Docentes de la Argentina) advirtieron: "Nosotros no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo".De esta forma, los gremios cegetistas aludieron a la chance de que las clases no se inicien el 2 de marzo, algo que en cambio parece no peligrar desde el punto de vista de CTERA, el sindicato de docentes nacionales más numeroso, que ya manifestó su preocupación por la demora en las paritarias pero sin hablar de paro en ningún momento.El pronunciamiento de estos tres gremios empezó a dar muestras de una grieta dentro de los gremios docentes, ya que la CTA de los Trabajadores que acoge a CTERA viene manifestándose más alineada con la Casa Rosada.De hecho, este lunes el secretario general de esa central, Hugo Yasky, se manifestó en línea con el oficialismo, al señalar que que en las paritarias de este año no se debe aplicar la cláusula gatillo por considerarlo un esquema "claramente indexatorio que genera inflación".