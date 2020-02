Bolsonaro solicitó una reunión con Fernández

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Luego de que se frustrara la posibilidad de una reunión para el próximo 1 de marzo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, instó ayer a los cancilleres de su país y de la Argentina para que acuerden una fecha en la que sea posible mantener su primer encuentro con Alberto Fernández desde que ambos son mandatarios."Dependerá de los cancilleres", sostuvo este lunes el mandatario brasileño al ser consultado por la prensa de su país sobre la reunión con su par argentino, con quien no tiene sintonía ideológica.La intención de Bolsonaro era verse con Fernández el domingo 1 de marzo en Montevideo, aprovechando la ceremonia de asunción presidencial de Luis Lacalle Pou, pero esta chance quedó sepultada debido a que el mandatario argentino ese día debe dar su primer discurso de inicio de sesiones ordinarias del Congreso por lo que finalmente no acudiría a la ceremonia en Uruguay."En ese día hay un evento en Argentina, el inicio del año legislativo, y (Fernández) difícilmente podría acudir. Yo les dije que podía quedarme más tiempo en Uruguay en caso de que él fuera a Montevideo. Parece que ahora no habrá tiempo para cumplir esa agenda", explicó Bolsonaro a los periodistas.Y, sobre el temario que abordaría con Fernández cuando finalmente se vean las caras, agregó: "Lo que nosotros queremos con Argentina es el Mercosur, una buena relación, pero teniendo a la democracia y a la libertad por encima de todo".Días atrás el canciller argentino, Felipe Solá, visitó a Bolsonaro en el Palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño, encuentro permitió un acercamiento y relajar la relación bilateral, signada hasta el momento por las diferencias ideológicas entre los dos presidentes.EN CASA ROSADAEl presidente Alberto Fernández retomará hoy su agenda en Casa Rosada, luego de visitar la residencia presidencial de Chapadmalal, a donde viajó para reunirse con su esposa Fabiola Yáñez. Fuentes gubernamentales indicaron a NA que el jefe de Estado tendrá este martes "agenda en Casa Rosada", aunque no brindaron detalles de las actividades que encabezará el Presidente.Fernández viajó ayer a Chapadmalal y decidió quedarse allí por un día, por lo que cumple su primer lunes sin agenda oficial en la Casa de Gobierno desde que asumió el pasado 10 de diciembre. Si bien no tuvo actividad oficial en Balcarce 50, Alberto Fernández mantuvo contacto telefónico con sus colaboradores y ministros.En horas del mediodía, el jefe de Estado brindó una entrevista radial en la que se expresó sobre la renegociación de la deuda con el FMI y el aumento de jubilaciones del segundo trimestre del año.En declaraciones a Radio 10, el mandatario salió al cruce de dirigentes de Juntos por el Cambio que criticaron la actualización por decreto de las jubilaciones, al quejarse de que "ahora aparecen los defensores que se rasgan las vestiduras en poder de los jubilados"."Cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumentos no dijeron nada, se callaban la boca", enfatizó Fernández.Al regreso de la gira por Europa, la primera dama viajó a la residencia presidencial de la ciudad balnearia, donde recibió a un grupo de chicos de Salta, San Juan y Buenos Aires que viajaron hasta allí para conocer el mar y participar de una experiencia educativa, cultural y social.