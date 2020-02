Fernández apuntó contra Juntos por el Cambio por los jubilados

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández salió ayer al cruce de dirigentes de Juntos por el Cambio que criticaron la actualización por decreto de las jubilaciones, al quejarse de que "ahora aparecen los defensores que se rasgan las vestiduras en poder de los jubilados". "Cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumentos no dijeron nada, se callaban la boca", enfatizó Fernández.En declaraciones a Radio 10, el mandatario remarcó que tiene "la tranquilidad" de que lo que dijo en la campaña electoral del 2019 es lo que está "haciendo" ahora en la Presidencia."Muchos jubilados están en situación de pobreza o indigencia. El gobierno anterior les cortó muchos derechos y beneficios que tenían y también les recortó las jubilaciones", afirmó.En ese marco, el Presidente cuestionó: "Macri cambió el sistema de actualización convencidos de que iban a bajar la inflación. Decían que la inflación iba a ser el 10% y terminaron con 53% de inflación. Esos personajes nos dicen a nosotros 'ajustadores'".En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado apuntó contra "algunos opositores y algunos medios" que "intentan hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste sobre los jubilados; eso es falso, es una vergüenza"."Lo que siembran desaliento en un momento en el que necesitamos es sentir el esfuerzo que todos estamos haciendo. Lo que necesito es que tengan, por lo menos, la honestidad y la decencia de decir 'acá hay un Gobierno que está preocupado por los que menos tienen'", destacó Fernández.En sintonía, retrucó: "Pónganse de acuerdo. Quieren que no haya déficit fiscal, quieren que paremos la inflación, quieren que paguemos la deuda. Pónganse de acuerdo, no sean cínicos. Algunos han sido presidentes o vicepresidentes del Banco Central. Vieron fugar miles de millones de dólares. La indecencia intelectual de esa gente es asombrosa".Además, el Presidente reconoció que los jubilados "no están todo lo mejor que deben estar, y todo lo mejor que merecen estar", pero dijo saber que "están un poco mejor de lo que estaban en diciembre" de 2019."Si tenés en cuenta para las jubilaciones mínimas lo que ha aumentado desde que nosotros asumimos hasta ahora, tenés un incremento de casi el 19%", destacó.Por último, reiteró que los jubilados "a partir de ahora no pagan más los medicamentos", y recordó: "Macri dijo que si un jubilado era dueño de un auto de 10 años de antigüedad perdía todos los derechos y tenía que pagar todos sus medicamentos. Pasaron estas cosas, yo no sé si nos acordamos". "Le dimos medicamentos gratis a todos los jubilados, ¿eso qué significa en el bolsillo de un jubilado? En la jubilación mínima el cálculo que se hace es que un jubilado paga mensualmente un 30% de sus ingresos en medicamentos", concluyó.