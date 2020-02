Blondel: "estamos con mucha confianza"

Luego de algunas horas después de la derrota ante Tigre, el fastidio, la bronca y la impotencia se notaban aún en el rostro de Lucas Blondel, algo totalmente comprensible de acuerdo a todas las injusticias sucedidas en Victoria, donde Atlético se vio claramente perjudicado por el tendencioso arbitraje de José Carreras, quien con sus fallos influyó claramente en el resultado, expulsado injustamente al lateral-volante de la Crema a los pocos minutos de haber comenzado el partido, dándole un penal que no fue al local minutos después, no cobrando otro a favor del elenco rafaelino por una mano de Marcelo Larrondo, amonestando también equivocadamente a Emiliano Romero y perdonarle la vida al propio delantero del Matador en una acción muy peligrosa ante el propio volante uruguayo que merecía la roja directa. Sobre todo lo acontecido en el estadio José Dellagiovanna el último sábado por la noche, en un encuentro que fue televisado para todo el país, el defensor de la Crema sostuvo en diálogo con LA OPINION que "ya está, ya pasó. En el momento te dio mucha bronca porque se dio algo que no fue culpa nuestra, asi que hay que cambiar el chip y seguir entrenando porque hay que ir para adelante porque que no sirve mirar para atrás. Todos sabemos que fue injusto lo que sucedió en Victoria, pero estamos tranquilos porque fue algo que no es por nosotros".Sobre la actitud tendenciosa del árbitro, casi desde el inicio mismo del partido, agregó que "por suerte el partido fue televisado y todo el mundo pudo ver lo que pasó dentro de la cancha, y me imagino si no lo hubiera sido. Quedó demostrado claramente lo que hizo este señor, pero nosotros, ante todo esto, más no podemos hacer".Con respecto a las amonestaciones, Lucas admitió que "me dolió más la primera que la segunda, ya que fue culpa mía, donde seguramente me va a servir de experiencia y para aprender a no reaccionar Pero en el momento sentí mucha impotencia en la segunda porque no fue infracción desde ningún punto de vista.Desde lo futbolístico, el equipo estaba haciendo un buen partido, tal cuál lo planificado en la semana, pero después de la expulsión y el penal todo se hizo cuesta arriba. "Sí, pero te diría que hasta el final del primer tiempo tuvimos chances, lo mismo estando con uno menos. Después, en el segundo tiempo fue más difícil porque te fueron inclinando la cancha. Pero pudimos generarle situaciones a Tigre estando en desventaja numérica".Acerca si le duele más la caída en sí o el pésimo arbitraje, Blondel opinó que "la derrota, más allá de que se dio de una manera que duele. Pero hay que mirar para adelante. Ahora viene Defensores, que está arriba nuestro. Igual, quiero creer que son errores producto de malos arbitrajes, aunque a veces te cuesta creer eso, sobre todo porque hubo varios partidos donde nos han perjudicado en este torneo".Para colmo de males, ganaron todos los de arriba y la clasificación quedó algo lejos, más allá de que aún falta mucho. "Faltan varios partidos y es una lástima que se hayan dado resultados que no nos convenían. Pero lo que más nos duele es la derrota nuestra. El viernes no cabe otra que la victoria ante uno de los rivales directos, y más de local. Sabemos que podemos ganarle, como a Tigre. Son grandes rivales, que juegan bien, y quedó demostrado que nosotros, con lo nuestro los podemos complicar, hasta diría que nos sentimos mejores. Estamos con mucha confianza, no nos dejamos achicar por lo que pasó y vamos a tratar de dejar los 3 puntos en casa", acotó el jugador.Mientras tanto, la dirigencia de Atlético está trabajando en AFA para ver si le pueden quitar la segunda amarilla a Blondel como para pueda estar ante el Dragón, tal cuál ha sucedido con algunos jugadores injustamente expulsados en la Superliga. De hecho, este martes se presentará el descargo correspondiente y las pruebas necesarias, aunque, según se dice extraoficialmente, todo dependería si también lo paran a Carreras por esta mala actuación. Sobre esta posibilidad, Blondel afirmó que "hay que esperar y lo que sea o lo que se dé hay que aceptarlo. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Penas, pero de todas maneras hay que seguir entrenando igual y apoyando al grupo desde dónde me toque. Si vamos a lo justo, hay un montón de injusticias en el fútbol, y ojalá se pueda quitar esa amarilla. Igualmente estoy tranquilo y si me toca estar afuera, seguiré apoyando tal como lo hago desde adentro".