Clausuraron la cancha de Nueva Chicago

Luego de los graves incidentes entre facciones de la barra brava de Nueva Chicago que dejaron al menos tres personas heridas, la Justicia porteña resolvió la clausura del estadio "República de Mataderos". La medida fue dispuesta por el juzgado 22, a cargo de la doctora Gabriela Zángaro, por pedido de la fiscal Adriana Bellavigna. La clausura implica la restricción del desarrollo de espectáculos futbolísticos, en los términos del artículo 96 del Código Contravencional. La medida es para preservar las pruebas dentro del lugar del hecho y, según supo NA de fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis es que las facas utilizadas se encontraban dentro del estadio. Si bien evitó dar detalles puntuales sobre la investigación en sí, la fiscal Bellavigna cuestionó el accionar policial: "El hecho ocurre alrededor de las 17 y yo me entero porque el doctor Mahiques (el Fiscal General de la Ciudad) me envía un video pasada las 19. La policía no me llamó para informarme. Ahí hay algo que no funcionó bien. Me debió haber comunicado el hecho quien estaba a cargo de Eventos Deportivos", afirmó. Además, el "Torito" se expone a la sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, donde deberá realizar un descargo sobre lo ocurrido en el inicio del encuentro frente a Temperley, por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional. Al menos tres personas con heridas de diferente consideración fue el saldo de graves incidentes, que incluyeron ataques con armas blancas, que se registraron en la tribuna popular del estadio "República de Mataderos". Una persona fue atendida en el hospital Santojanni con herida de arma blanca, mientras que las otras dos fueron tratadas por contusiones, aunque no se sabía la gravedad de su estado.