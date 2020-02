Lo que se debe saber de la nueva crisis sanitaria

Se lo denomina ‘coronavirus’ porque en el microscopio el virus se observa con una especie de ‘corona’ a su alrededor.Los coronavirus pueden causar desde un cuadro leve (fiebre, tos seca), hasta una neumonía que puede ser mortal. Se calcula que un 20% de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus tienen síntomas graves.Se sabe que el comienzo de los síntomas se da entre 2 y 14 días luego de haber estado en contacto con el paciente, por lo tanto, se establece una cuarentena de 14 días a todas aquellas personas que presenten fiebre. Queda claro que se contagia de persona a persona como cualquier otra gripe.En China se describe rápidamente la genética del virus, y se lo denomina 2019-nCV (por nuevo) coronavirus y finalmente adquiere el nombre de COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019). Es distinto a los entre 4 y 6 coronavirus que ya están tipificados y conocidos.LETALIDADHasta el momento el coronavirus demostró una letalidad del orden del 2% de los infectados.FORMA DE CONTAGIOEn su origen, el virus pasó de un animal salvaje (pangolin-mulita o tatu) que un hombre ingiere sin cocinarlo debidamente. Luego el contagio se da de persona a persona.Se estima que cada persona infectada puede contagiar a entre 2, 3 y hasta 3 individuos. Hasta la fecha se cree que el portador sin síntomas no contagia.CONTENCIÓNDE LA EPIDEMIATodo aquel que presente síntomas debe quedarse aislado en su casa durante 14 días y es recomendable que utilice barbijo, para salir al exterior de su casa cuando este planificado que pueda hacerlo. Para el resto de la población, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) en línea con la OMS, el CDC y el Ministerio de Salud de la Nación, no recomienda el uso de barbijos.El personal de salud que atienda a personas con síntomas respiratorios sí debe utilizar barbijo y otros elementos de bioseguridad.RECOMENDACIONES-Lavarse las manos frecuentemente-Toser sobre el codo, no sobre las manos-Utilizar alcohol en gel o lavarse con agua y jabón-Ante cualquier cuadro febril o espiratorio acudir a la consulta médicaPERSONAS CONMAYOR RIESGOHasta el momento aproximadamente 4 de cada 5 fallecidos tenían más de 60 años. En tanto, 3 de cada 4 presentaban una enfermedad de base predisponente (hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes u otras). Esta población suele ser la más susceptible a la mayoría de los virus respiratorios, como por ejemplo la gripe.