Comienza hoy en el Cenard el Campus Programa Yog

Del 18 al 25 de febrero, en el CeNARD, se llevará a cabo la 2da. edición del Campus Programa YOG, en el cual participarán 480 atletas de todo el país, considerados como los de mayor proyección de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Luego del éxito del Programa YOG implementado para Buenos Aires 2018, mediante un proceso de detección y desarrollo de talentos, que resultó en una actuación histórica de la Delegación Argentina, el ENARD, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino, han decidido continuar este camino y redoblar la apuesta.Tras un año de diferentes actividades de detección realizadas durante el 2019, los atletas seleccionados participarán de la 2da. edición del Campus Programa YOG. Siete extraordinarios días en los que nuestros deportistas compartirán una experiencia olímpica única, focalizada en tres pilares: deportivo, educativo y evaluativo físico-médico.La Secretaría de Deportes de la Nación dispuso del uso total de las instalaciones del CeNARD que oficiará de sede central. Además, se realizarán actividades en locaciones cercanas: Nordelta, Circuito KDT, Pista de BMX Freestyle (Vicente López), Club Hípico Argentino, CeReNa (Centro Recreativo Nacional), Parque Sarmiento, Club Ciudad de Buenos Aires, Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, ISEF N°1 Dr. Enrique Romero Brest, Tiro Federal Argentino, Spirit Kite Beach, Kite Beach San Isidro, Perú Beach, Skatepark, Parque Extremo y Centro Andino Buenos Aires.El programa deportivo estará a cargo de 120 entrenadores nacionales de primer nivel, acompañados por 30 padrinos olímpicos. Además, 40 atletas del Programa de Transición al Alto Rendimiento del ENARD, compartirán las experiencias vividas en el proceso hacia Buenos Aires 2018.Los profesionales del Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del CeNARD realizarán evaluaciones biomédicas generales y específicas para determinar las capacidades de los atletas. También, participarán de actividades educativas extra-cancha en las que aprenderán sobre diversos temas: los valores del olimpismo, nutrición e hidratación, dopaje, trabajo en equipo, mentalidad ganadora y la carrera del deporte de alto rendimiento.Durante los siete días, los entrenadores contarán con la colaboración de 14 expertos internacionales, y se les brindará dos capacitaciones generales sobre los siguientes temas: dopaje e integridad, dictada por la CNAD (Comisión Nacional Antidopaje) y el Ministerio de Justicia, y entrenamiento en etapas juveniles, a cargo de Thomas Patrick (Senior High Performance Manager del New South Wales Institute of Sport, Australia).Aquellos jóvenes que se destaquen durante el Campus, vivirán una gran experiencia de entrenamiento y competencia por el mundo durante las próximas temporadas. Paralelamente, aquellos que no logren el objetivo, pasarán a formar parte de la reserva olímpica, con interesantes desafíos que los estimulen a seguir adelante en su carrera deportiva. El propósito es que, lleguen o no a conformar el Equipo Olímpico Argentino Dakar 2022, todos ellos alimenten las bases del alto rendimiento, transformando el futuro del deporte nacional.