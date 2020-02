"Hay equipo para ilusionarse"

(Por Mario Cabrera, Redacción LA OPINION). Mientras perdura la incertidumbre por la resolución que deberá tomar este miércoles el Consejo Federal en relación a la supuesta mala inclusión de Nahuel Speck en la goleada del León rafaelino 4 a 0 ante Libertad en el Plácido Tita en el inicio del campeonato, 9 de Julio, luego de haber quedado libre el fin de semana pasado, tenía que afrontar una prueba de carácter ante este duro Brown de San Vicente en el Germán Soltermam, en el debut de este renovado elenco juliense en el Germán Soltermam y ante un rival que lo ha complicado en casa en los últimos tiempos. Y en base a un gran primer tiempo, donde golpeó de entrada y fue contundente a pesar de tener algunas dudas y sufrir un poco en el final, el equipo se pudo quedar con 3 puntos muy importantes, ya que tenía la obligación de ganar para mantener aspiraciones de clasificar entre los dos primeros de la Zona 1 de la Región Litoral Sur.

Una vez consumado el triunfo, en zona de vestuarios, Marcelo Werlen, el entrenador juliense, comentó ante los medios que "como vieron todos, el "9" jugó un primer tiempo casi perfecto y en el segundo, nos descontaron rápido y ahí tuvimos las mayores dudas. En el fútbol, lo más importante es ganar porque tenemos esta incertidumbre de los puntos del partido ante Libertad, con lo cuál había que ganar sí o sí para que la clasificación no se complique. Pudimos sacar adelante un partido que fue muy duro ante un buen rival, que tiene buenos jugadores, con mucha inteligencia". Posteriormente, Satanás se refirió a la importancia que significa este triunfo desde los anímico luego de algunos días complicados por el tema de Speck. "En lo anímico el grupo está bien, el equipo hizo lo que tenía que hacer, ganó un partidazo en Sunchales, algo que no se da todos los días. Ahora tenemos la revancha ante Libertad en casa para tratar de cerrar esto y que no se complique la clasificación. Hay que aprovechar este envión, estamos bien y confiados y mejorar algunos errores que se cometieron ante Brown en el segundo tiempo", sostuvo, para luego agregar que fue clave haber comenzado ganando prácticamente desde los camarines. "El gol de Brian (Noriega), que fue muy lindo, en el primer minuto de partido nos dio tranquilidad para jugar, pero también fue muy bueno lo que hizo Pogonza (Luciano) por izquierda, tanto por afuera como por adentro, ganando y tirando muy buenos centros. Tenemos jugadores con clase y hay otros que tienen que levantar un poquito más su nivel. Hay equipo para ilusionarse e intentar cosas importantes y confío en ellos en que van a mejorar con el correr de los partidos".

Por último, acerca de los que espera del fallo, opinó que "son decisiones que toman los clubes el de protestar los puntos. 9 de Julio tenía todo en orden y de no pasar nada raro los puntos van a quedar en el club porque los ganamos en la cancha y muy bien. Si el fallo es a favor vamos a quedar muy cerca de la clasificación".



TRANQUILO

Del otro lado, Maximiliano Barbero, el técnico de La Verde se fue sereno del Soltermam por la actitud que evidenciaron sus dirigidos en el segundo tiempo más allá de la derrota que no complica las aspiraciones de su equipo. "El gol tempranero del primer tiempo nos golpeó de sobremanera y después cometimos el penal en un lapso de partido donde 9 de Julio fue mejor, fue más intenso y tuvo más actitud. En la segunda parte, fuimos más agresivos, tuvimos otra actitud, logramos el descuento pero no nos alcanzó para llegar a la igualdad. En este torneo no podés relajarte, porque si no lo pagás muy caro y sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil. Pero lo hecho por el equipo en el complemento me deja muy tranquilo, tal cual lo que sucedió ante Libertad, donde fuimos contundentes y no los dejamos jugar. Quizás nos tuvimos las ideas suficientes como para clarificar más situaciones de gol y llegar al empate, pero fuimos superiores y merecimos al menos llevarnos un punto de esta cancha", destacó, precisamente, el ex DT de 9 de Julio.