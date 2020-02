Ahora sí “León”: el 9 le ganó a Brown de San Vicente 2 a 1

El encuentro tenía un sabor especial, principalmente por los enfrentamientos de fin de año por Liga Rafaelina, pero aquí la cuestión era otra y 9 de Julio no quiso sufrir ningún imprevisto. Ayer, por la tercera y última fecha de la primera rueda del regional Amateur, el “León” le ganó 2-1 a Brown de San Vicente.Luciano Pogonza al minuto de juego y Gastón Monserrat, de penal, a los 37 de la primera parte anotaron para el equipo local. En el inicio del complemento, a los 7m, Esteban Córdoba descontó para el ‘Verde’.Fue un tiempo para cada uno pero los dirigidos por Werlen supieron sacar provecho de la ventaja lograda en la primera mitad. Ganó y controló el medio campo y desde ahí, con la velocidad de Pogonza, comenzó a construir la victoria. Los ‘Julienses’ no dejaron acomodar a la visita y de entrada nomás se puso arriba en el marcador. ‘Lucho’ le ganó el hombre a hombre a Funes, metió el centro para asistir al goleador Brian Noriega, que con un preciso cabezazo abrió el marcador para el ‘León’.Otra vez Pogonza por la izquierda, para asociarse con Funes y desequilibrar. Guillermo habilitó a Cristian Sánchez que fue derribado en el momento que se prestaba a rematar al arco. El árbitro no dudo en sancionar la falta y el penal para el conjunto ‘Juliense’. Toti Monserrat lo cambió por gol y así el equipo de Werlen, en 37 minutos de partido, ampliaba diferencias en el tanteador.En el complemento, los dirigidos por Barbero se adelantaron en el terreno de juego y mostraron otra cara. Así, a los 7, una buena contra encabezada por Nico Castro terminó en el gol del descuento, que lo puso nuevamente en partido. El ‘Flaco’ habilitó a Córdoba que metió un buen remate cruzado y con algo de complicidad del arquero Cordero puso el 1-2.El 9 se replegó y defendió la diferencia ante la arremetida de Brown. Tres puntos muy valiosos para el equipo de Werlen, que suma puntaje ideal y la ilusión sigue creciendo.Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Flavio Díaz, Martín Albertengo y Andrés Velazco; Cristian Sánchez (A. Mandrille), Maximiliano Aguilar, Guillermo Funes y Luciano Pogonza (A. Tosetto); Brian Noriega (Astrada) y Gastón Monserrat. DT: Marcelo Werlen.Nahuel Nocera; Franco Forni, Hernán Ibarra Duarte, Juan Caro y Alberto Luque; Pablo Pavetti (L. Díaz), Pablo Tántera (Manasero), Santiago Lodigiani y Alexis Nicolás Castro (Hang); Maximiliano Bustamante y Esteban Córdoba. DT: Maximiliano Barbero.1m Brian Noriega (9) y 37m de penal Gastón Monserrat (9).7m Esteban Córdoba (BSV),Germán Soltermam.Juan Francisco Bonnin.Lucas Muga y Gabriel Damiani.