Precios Santafesinos: empiezan a llegar los primeros productos

La versión santafesina del programa Precios Cuidados llega a nuestra ciudad luego del lanzamiento que llevó a cabo la semana pasada el gobernador Omar Perotti.Es por eso que se espera, el próximo martes, el lanzamiento oficial en toda la provincia y en todos los comercios adheridos. Como será el caso de Supermercados Pingüino que ya cuelga en sus góndolas aquellos productos que se sumarán a este programa.Mariano López, gerente comercial de Supermercado Pingüino, expresó que "nosotros estamos trabajando con el gobierno provincial con el listado. Ya existe un listado madre que propone el gobierno y queda en nosotros buscar los proveedores y definir si entrar con toda la canasta o con parte. Nosotros, al estar incluidos en precios cuidados nacionales, tenemos que tratar de cubrir el amplio espectro de productos posibles y estamos eligiendo algunos productos de complemento en esa canasta nacional con la canasta de proveedores provinciales", dijo el empresario.Por otro lado, recordó que "la primera intención es tener la complementariedad de un programa nacional. Y este programa de la provincia nació mucho para que las pequeñas cadenas o todo el espectro comercial de la provincia pueda estar incluido y no solamente aquellos que tienen las cuentas directas con las grandes cuentas o proveedores de la industria. Nosotros, al tener cierto tamaño, tenemos las cuentas directas, con lo cual nuestro foco está puesto más en el programa de precios cuidados nacionales y en el precio cuidado provinciales sí aportar con algunos productos que podrían estar a un precio inferior, porque podemos conseguirlo", dijo López al respecto.La campaña es el resultado de un trabajo conjunto del sector público y privado para beneficiar a los santafesinos y potenciar las ventas de los comercios adheridos. La idea de la provincia es que los comerciantes que ofrecen artículos aporten una lista de precios de referencia para que aquellos clientes que necesiten realizar sus compras, encuentren un precio por debajo de lo que es el mercado.Según confirmó López a Radio ADN, "de los 80 productos de la canasta inicial, nosotros vamos a entrar con 40 o 50 productos pero, aparte, de los nacionales", mencionó y sostuvo que "nosotros tenemos esos precios de referencia y van a estar de alguna forma también fiscalizados por el gobierno. La idea es respetarlos todo el tiempo. Lo que pasa que, en muchos casos y lo que hay que entender en estos procesos, es que si el proveedor no está obligado a sostener esos precios durante el tiempo que dure el plan, difícilmente yo como cliente lo pueda obligar a tener estos precios y mantenerlos. Lo que pasa que yo tengo la posibilidad de generar un reemplazo: es decir, si un proveedor no me respeta ese precio, yo puedo, para mantener una rentabilidad mínima, tengo que salir a buscar otro proveedor y avisar si no voy a tener algunas disponibilidad. Hay todo un sistema atrás de alertas tempranas para avisar, complementar y demás. Pero la idea es respetar esos precios y hasta el 10 de abril va a ser así", expresó el gerente.Por otro lado, dijo que "estamos preocupados por el tema inflacionario y la verdad es que queremos sumarnos a cualquier iniciativa que sea tratar de contener la inflación. Esto significa una merma de rentabilidad, esto está claro y medido. Nosotros estamos metidos en este tipo de programas desde hace muchos años, desde que comenzaron, y si esto colabora en que los precios se contengan, ya que siempre habrá un precio de referencia que está dentro del plan y que marque la cancha a los productos de la misma categoría. Cuanto más productos haya en este tipo de planes, lo que se hace es contener al resto de la competencia. Lo que sí hay que tener cuidado es en cómo se sale de estos planes, sobre todo en las etapas de renegociación", mencionó.Recordemos que "Precios Santafesinos" se extenderá hasta el 10 de abril, fecha en la que se revisará el listado. Los rubros que abarca son: carnes, frutas, verduras, productos sin Tacc, artículos de limpieza, entre otros."La expectativa ante un cambio de gobierno es positiva, la idea es apoyar, pero sí no tiene que darse, desde el Estado, como única herramienta para sostener la inflación. Sí colaboramos como actores económicos y sociales, pero me parece que los controles de precio en la historia nunca han sido de alguna forma, soluciones definitivas", explicó López.Ahora, se espera la llegada del próximo martes, donde la empresa realizará el lanzamiento, junto con el gobierno de la provincia y de esta manera definir el listado.