Qué dijo Otta tras la derrota de Atlético ante Tigre en Victoria

fue superado por Tigre 2 a 0 pero todas las miradas se las llevó el árbitro del encuentro: José Carreras. El juez tuvo un pésimo arbitraje en Victoria e influyó en el resultado del partido por la fecha 17 de la zona B de la Primera Nacional. El elenco de “Pipo” Gorosito tuvo sus méritos, pero le facilitaron las cosas cuando la “Crema” lo puso en aprietos., fueron las primeras declaraciones de un indignado, luego de la derrota del sábado por la noche en el José Dellagiovanna. Y agregó: “Más allá de la expulsión creo que-Es muy difícil opinar y hablar, lo único que puedo decir hoy es que al final de año haremos un recuento, una cuenta, y seguramente tendremos mucho más en el debe que en el haber en ese tema. Estamos tranquilos con lo que el equipo hizo, se brindó, se mataron, estamos orgullosos de estos jugadores, de lo que los chicos brindan, nos enorgullece muchísimo estar al frente de ellos, tenemos que seguir trabajando para hacer lo que adentro de la cancha hay que hacer.-A lo largo del torneo hemos sido muy perjudicados. No tenemos nada que decir, mejorar solamente.-Nosotros con diez lo podríamos haber abierto al marcador antes del final, tuvimos las situaciones, generamos, lamentablemente no pudimos convertir, estuvimos siempre a la altura con uno menos, estuvimos en partido hasta el final, y tenemos que corregir a algunas cosas y otras no las podemos manejar.-Hay que ver lo que opina Diego Pozo (DT de Gimnasia de Mendoza) después del último partido con Defensores de Belgrano en su cancha (‘No quiero hablar del árbitro porque después me voy a arrepentir’ declaró el entrenador del Lobo mendocino). A veces los entrenadores nos quedamos sin trabajo y es difícil pero no quiero hablar, no quiero decir nada. Tenemos que estar orgullosos de este equipo, han hecho las cosas bien, incluso con uno menos, demostramos que somos un equipo importante.