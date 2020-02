Fusionaron la medicina y la música

Y son un éxito: “Los Mitocondrios”, la banda que ayuda a estudiar a los futuros doctores. Isaac Hilu, Saíl Firbank y Henry Binker formaron el grupo que se convirtió en un hit. “La idea es no solo memorizar, sino también comprender y aprender”, explica el vocalista a Teleshow.

-Saúl, tengo una idea que puede revolucionar el aprendizaje en medicina. Vamos a hacer música para estudiantes, de manera tal que el estudiante pueda resumir varias hojas de libro y tópicos principales de las clases, en una canción, y pueda ver en un video lo que está escuchando. Y así poder asimilar la información.-¡Vamos para adelante!Isaac Hilu llamó por teléfono a Saúl Firbank para comentarle la ocurrencia que le surgió mientras cursaba la materia embriología. Pocos días después se juntaron, intercambiaron ideas, probaron melodías, sonidos y armaron una lista con los posibles “temas complejos de medicina que podrían ser útiles para plasmar con la banda". ¿Qué banda? Los Mitocondrios. Así decidieron llamar al grupo que crearon junto a otro amigo, Henry Binker.“El nombre se da por la mitocondria. Esta organela intracelular que todos alguna vez hemos estudiado en la escuela es la productora de energía dentro de nuestro organismo. Por eso, nos pareció interesante nombrar a la banda así, y transformar esta fusión medicina/música”, explica a Teleshow, Hilu, compositor, vocalista y productor de la banda.Isaac tiene 32 años, es Técnico en Emergencias Médicas y está cursando el tercer año de la carrera de medicina de la Universidad Maimónides. Saúl tiene 44 años, es músico, productor y manager de la banda, y se describe como apasionado por el estudio de la química y la física en el proyecto. Henry, por su parte, también es Técnico en Emergencias Médicas y aportó a la banda sus conocimientos provenientes del ámbito de la medicina pre-hospitalaria y la música.“Henry y yo nos conocemos de toda la vida, somos amigos hace muchos años. Y a Saúl lo conocimos a través de la música. Por eso decidimos juntarnos y ponernos a trabajar", continúa Hilu y detalla que el objetivo de la banda que formaron es “hacer música fusionada con contenido médico para estudiantes del ámbito de la salud y el público en general, transmitiendo contenidos de bibliografías médicas, a través de sus canciones y sus videoclips.Así nació “Los Pares Craneales”, el primer sencillo. El mismo lleva la misma composición musical de “Bailando”, el popular tema de Enrique Iglesias y Gente de Zona. “Rápidamente comenzó a vitalizarse en las redes, y empezamos a recibir mensajes de estudiantes de toda Latinoamérica que nos agradecían por ayudarlos a estudiar, o nos contaban que aprobaron sus exámenes gracias a la canción”, indica el músico.Ocurre que los estudiantes de medicina no solo estudiaban, sino que también se divertían mientras lo hacían. Incluso los profesores utilizaron el material para sus cátedras. “Haciendo uso de memoria y de reglas mnemotécnicas para poder asimilar dicha información, por medio de canciones y videos, vertimos el contenido en nuestras producciones para que el estudiante pueda, de un modo absolutamente innovador, no solo memorizar, sino también comprender y aprender”, detalla Hilu sobre el contenido que hoy se puede escuchar a través de YouTube, Instagram y Spotify.“Por ejemplo, los pares craneales son 12 pares de nervios que se originan en la región craneana y forman parte del sistema nervioso central, inervando músculos y estructuras de la cara, los ojos, la lengua, la mucosa nasal, el sistema cardiovascular, digestivo y respiratorio. Cada uno de estos 12 pares de nervios, tiene un nombre y una función, lo cual es difícil de aprender y memorizar. Con nuestra canción, no solo enseñamos generalidades del sistema nervioso central, reparos anatómicos, fisiología e histología, sino que también el estribillo de la canción funciona como una mnemotecnia perfecta para memorizar los nombres de los doce pares”, sostiene sobre el tema que alcanzó las 300 mil reproducciones en YouTube.Llegaron a la comunidad científica y médica, al igual que las prestigiosas universidades e instituciones han destacado el trabajo de Hilu, Firbank y Binker. Incluso se mencionó a Los Mitocondrios en varios congresos de ciencia, medicina y educación médica, en distintas regiones de Latinoamérica. Tal es el éxito de Los Mitocondrios, que están preparando una serie de shows en vivo -"con una temática muy interesante en cuanto a la puesta en escena, muy atractivos artística y musicalmente", adelanta- y hasta recibieron la propuesta de tocar en México.“Como Los Mitocondrios son el alma en los videos, estamos armando un show al estilo la banda Gorillaz”, cuenta Isaac en referencia a los protagonistas de cada uno de los videos que lanzaron, ya que ninguno de los integrantes de la banda aparece en las imágenes.