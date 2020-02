Unión ganó en Corrientes

Y llegó el primero del año para Unión de Sunchales. Los 'Bichos Verdes' pudieron festejar en Corrientes tras ganarle a Boca Unidos 2 a 1 gracias a los goles de Martín Zbrun, a los 16 minutos de penal, y Matías Valdivia, a los 44, ambos de la primera parte.El partido, correspondiente a la fecha 19ª de la zona A del torneo Federal A, fue muy parejo pero el conjunto sunchalense supo aprovechar las que tuvo para sacar ventajas y en marcador y, luego, defender la diferencia conseguida.El empate transitorio para los correntinos fue marcador por Antonio Medina, a los 19 minutos, de penal.Con esta victoria Unión se pone a tiro en la pelea por la clasificación al Hexagonal Final. La derrota de Central Norte de Salta (24 puntos) ante Sportivo Las Parejas, dejó a los de Marcelo Milanese a un punto de la clasificación (23 puntos).En la próxima fecha Unión recibe Chaco For Ever, equipo que ayer venció 3-2 a Crucero del Norte. Los chaqueños suman 30 puntos y son escoltas de Güemes (31 puntos).Atlético Güemes 2 vs Def. de Belgrano 0, Sp. Las Parejas 3 vs Central Norte 0, Douglas Haig 2 vs Sportivo Belgrano 1, San Martín de Formosa 2 vs Juventud Unida de Gualeguaychú 1, Chaco For Ever 3 vs Crucero del Norte 2.17:35 Pronunciamiento (Colón) vs Gimnasia Entre Ríos. Libre: Sarmiento de Resistencia.