La casa por la ventana

Una de las falencias de nuestro fútbol, tiene relación con la falta de infraestructura compatible con las normas internacionales. La gran mayoría de los estadios, propiedad de los grandes clubes, carecen del mantenimiento adecuado en el mejor de los casos, ya que las inversiones no se han hecho en tiempo y forma y los resultados son demasiado visibles.Es cierto que hay excepciones que deben destacarse, como el estadio Libertadores de América, propiedad de Independiente o el que inauguró hace unas semanas Estudiantes en La Plata, por mencionar aquellos que fueron construidos con aportes privados.Los estados provinciales volcaron generosos recursos para construir o ampliar, escenarios que habían sido utilizados en el Mundial 78; Mendoza y Córdoba lograron aggionarlos para la Copa América de 2011 y han conseguido dotarlos de buena tecnología y comodidades, siendo sedes de varios partidos de la Selección Nacional en las últimas eliminatorias. El estadio Único de La Plata figura en la lista de esos generosos desembolsos, con la observación, que esa obra nunca fue terminada con los detalles sutiles, que el diseño sugiere.En los últimos tiempos, otro gobierno del interior profundo, salió a copar la parada y puso en marcha una obra sin antecedentes, por su envergadura y el sideral presupuesto para alcanzar su terminación según normas FIFA, en una región plagada de otras prioridades.Santiago del Estero, que ya dio muestra de esa osadía al construir el autódromo más moderno de Sudamérica, ahora redobla la apuesta y se apronta a mostrarle al país otra joya, su estadio Único.Santiago del Estero consiguió lo que quería: hospedará uno de los partidos de la Copa América 2020 que la Argentina organizará junto a Colombia. Y lo hará en un escenario construido para la ocasión: el Estadio Único, que habrá insumido al menos 1500 millones de pesos, según el boletín oficial de la provincia que gobierna el radical K Gerardo Zamora. Era una promesa del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que viajó a la provincia el día en que se colocó la piedra fundamental.Sin embargo, la inclusión del Estadio Único entre los escenarios confirmados para la Copa América se demoró más de lo previsto. Y recién llegó luego de viajes y llamados frenéticos. "La AFA empujó más por Santiago del Estero que por la Bombonera", se escuchó en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Paraguay. El estadio xeneize perdió la pulseada contra el Monumental, y pese a haber despedido al seleccionado argentino rumbo al Mundial Rusia 2018, no tendrá partidos de la Copa América. Santiago del Estero, en cambio, organizará el encuentro entre Paraguay y Uruguay, ciertamente no menor.El "empuje" de la AFA se tradujo en al menos tres viajes del secretario ejecutivo, Pablo Toviggino, a Paraguay. El dirigente, que llegó a las oficinas de la calle Viamonte desde el Consejo Federal y como representante del fútbol santiagueño, fue el nexo con la Confederación Sudamericana para que la provincia norteña tuviera su lugar. La política hizo el resto.Los movimientos fueron confirmados tanto desde la AFA como desde las oficinas del nuevo gobierno. Es más: Conmebol recibió a fines de noviembre un pedido especial de "no dar de baja" al Estadio Único. En un primer momento, la auditoría de la institución en las potenciales sedes había aconsejado no elegir ese escenario, que ya estaba en construcción. Se hablaba de plazos y de infraestructura que todavía faltaba y examinar todo lo relacionado con los trabajos en los estadios y la logística de los partidos. Con los llamados, los viajes y las negociaciones en curso, Conmebol aceptó dejar momentáneamente en pausa a uno de los estadios argentinos. Fue el San Juan del Bicentenario, que apareció con el asterisco de "por confirmar". Pero cinco días más tarde apareció en su lugar el de Santiago del Estero.En ese plazo fueron resueltas tanto la escasez de plazas hoteleras como la incógnita del transporte para llegar al nuevo coliseo. Conmebol, AFA, la provincia y la agencia Dentsu, que tiene los derechos comerciales de la Copa América, aceptaron que el Estadio Único tuviera su estreno internacional pocos días después de su inauguración oficial. Al enterarse de que ya no se cambiaría la designación, a uruguayos y paraguayos no les cerró del todo definir su suerte en el certamen continental en un estadio recién estrenado. Pero los tranquilizaron: "La cancha se inaugurará antes. Y todo estará en orden".El bautismo oficial puede darse en abril, si las obras siguen con prisa y sin pausa, como hasta ahora. Y se daría con un trofeo anual en juego: laSupercopa Argentina, entre Racing (campeón de la Superliga 2019) y River (ganador de la Copa Argentina 2019). Por supuesto, simpatizantes de los dos equipos colmarían la capacidad, de unos 29.000 espectadores. El partido, que debe ser confirmado por la AFA, funcionaría como un ensayo del duelo Paraguay vs. Uruguay de la Copa América. Y tanto Zamora como Tapia, que celebraron la colocación del primer ladrillo, aplaudirían desde el palco.Fútbol y política, viejos aliados en nuestro medio, una fórmula adicta a los gobiernos de turno y otros maniqueísmos de ocasión; en este caso, la magnitud de esta obra, debería halagarse sin más objeciones, claro, en otros contextos.