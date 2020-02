Michlig solicitó se garantice el traslado de docentes a escuelas rurales

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig durante la sesión del último jueves de la Cámara de alta provincial, solicitó al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio competente, proceda a formalizar los convenios con Municipios y Comunas “para garantizar el traslado de los docentes de las escuelas secundarias sede a los núcleos rurales donde dictan clases”.En informe de prensa difundido desde la oficina del legislador se puso de relieve que “atento la proximidad del inicio del ciclo escolar, pedimos se contemple con la antelación necesaria dicha situación, de manera de llevar tranquilidad y previsibilidad a los docentes, alumnos y cooperadores con el objeto de concretar el desarrollo de los contenidos académicos, fortalecer la Educación Rural y mejorar la calidad educativa”, manifestó el Pte. del Bloque de Senadores de la UCR, Felipe Michlig, en el recinto.El legislador norteño fundamentó que “en el marco de distintas disposiciones legales del Ministerio de Educación de la Provincia, se instrumentó un proceso de fortalecimiento de la educación rural que, entre otras medidas, permitía que los docentes que dictaban clases en núcleos rurales, tuvieran garantizado el traslado en remises o utilitarios hasta las sedes educativas, que se encontraban distantes de los centros urbanos. Tales costos eran absorbidos por el Ministerio de Educación, previo concurso de precios, con un sistema de pago efectuado desde las distintas regionales a las empresas o particulares prestatarios del servicio en sus inicios, y luego entre convenios suscriptos entre el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Comunas y Municipios y dichos entes territoriales, que abonaban a los prestatarios”.“El objetivo es asegurar el traslado de los docentes hacia el lugar de trabajo, ya que muchos, por la distancia o carencia de medios de transporte, no podían viajar con medios de movilidad propio, o no tenían sistema de transporte público, o no les convenía contratar dicha movilidad por escasas horas cátedras. En el caso del departamento San Cristóbal, dado su gran extensión, la distribución geográfica y densidad de población rural, las distancias y las distintas localidades (4 municipios y 28 Comunas) justifican holgadamente el pago del servicio de transporte a los docentes rurales, pues no existe servicio de transporte público en los horarios propios de la actividad escolar.