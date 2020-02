River se mantiene en la cima

Sin estar en su noche más inspirada de efectividad, River logró anoche su cometido de defender la cima de la Superliga, al superar por 1 a 0 a Banfield en un repleto estadio "Monumental" de Núñez, por la vigésima fecha.Matías Suárez, al conectar un centro preciso de Gonzalo Montiel a los 16 minutos del primer tiempo, anotó el único tanto del "Millonario", que a partir de ahí generó un sinfín de situaciones para liquidar el pleito, pero no pudo con Mauricio Arboleda.Incluso, los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron un penal a su favor, pero como ya le ocurrió en las últimas oportunidades, fue fallado por el colombiano Rafael Santos Borré, que le dio al travesaño.Y como River le dio vida, Banfield pudo haberse llevado un injusto empate de Núñez, en una jugada en la que el delantero Daniel Osvaldo quiso definir por arriba de Franco Armani, pero se le fue alta.Más allá de esa poca eficacia, el "Millonario" se fue festejando bajo la lluvia en Núñez, porque depende de sí mismo a tres fechas del final del torneo, para darle el único título que le falta a esta fructífera gestión de Gallardo.Salió a posicionarse bien alto River, sabiendo que el protagonismo tenía que asumirlo, ante un Banfield que, inteligente, iba a tratar de lastimarlo de contragolpe.La prolijidad en el manejo de la pelota fue la clave en esos primeros instantes e incluso fue la que le permitió generar la jugada que derivó en el gol de la victoria.Lanús 1 (62m penal Sand) - Newell's 1 (58m Palacios).19 hs Estudiantes vs Defensa, 21:10 hs Independiente vs Arsenal.Estadio: Monumental.Arbitro: Fernando Rapallini.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola (70m Scocco), Gonzalo Montiel; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez (83m Pratto) y Rafael Santos Borré (67m Quintero). DT: Marcelo Gallardo.Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Nery Leyes, Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo (73m Osvaldo), Nicolás Bertolo (65m Urzi); y Junior Arias (82m Bordagaray). DT: Julio Falcioni.16m Suárez (R).28m Borré (R) falló un penal.