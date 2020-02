Mirtha se prepara para volver a la tele

-Mirtha, no desarmó la valija y ya está nuevamente viendo teatro...-¡Sí! Empezamos un nuevo raid.No se detiene. Ni siquiera en vacaciones, las mismas que ella no deseaba. Porque luego de su regreso a Buenos Aires desde su querida Mar del Plata, adonde viajó pese a que El Trece no quiso -muy a su pesar- que condujera sus clásicos almuerzos en el Costa Galana, Mirtha Legrand continuó con su sana costumbre: ir al teatro. Y La gran depresión, protagonizada por Moria Casán y Nacha Guevara, fue la obra elegida en la Calle Corrientes, dentro de una cartelera teatral porteña que define como “fantástica”.Antes de ingresar al Multitabaris, Chiquita conversó con la prensa. “Quiero verlas juntas. Me parece que es un acierto de producción”, destacó la conductora antes sobre las actrices, quienes realmente se sacan chispas en el escenario, ¿así como Casán lo hizo con Legrand en los medios?-No. Ni sé qué dijo. ¿Qué dijo?-¿Sí? ¿Todo eso? Le voy a preguntar ahora (risas).-Sí, es una diva. Yo soy una estrella. Nacha también es una diva.Luego agregaría algo más, esta vez sí apelando a toda su sinceridad: “(Con Moria) tuvimos algunos roces, pero ahora estamos bien”.En tanto, y haciendo a un lado el espectáculo, Mirtha calificó de “horrible” el agravio de Raúl Castells a Susana Giménez, quien lo llevará a la Justicia: “Me parece muy bien. Yo haría exactamente lo mismo. Es un insulto muy feo, muy feo...”, reconoció Legrand, en la única referencia que hizo sobre la política. Y es que, consultada sobre la gestión de Alberto Fernández, avisó: “No hablo de política”. También se excusó de confirmar -o desestimar- una invitación a su programa al Presidente. También fue evasiva cuando le preguntaron sobre el feminismo; similar respuesta: “No hablo de eso, chicos”.Al irse del teatro, en su segundo contacto con la prensa, también esquivó el tema: “¿Cómo ve el país?”; “No, no es momento, con toda esta gente acá". Sí confirmó que el 7 de marzo vuelve con sus programas. Y parece improbable que allí no deje en claro su postura sobre la realidad del país.Antes de que bajara el telón de La gran depresión, sus protagonistas hablaron desde el escenario. “Hoy es una noche especial, ¿verdad Moria? -comenzó Nacha-. Tenemos una invitada muy especial, una mujer que las dos consideramos la estrella más importante de la Argentina desde hace muchos, muchos años, de esa época de gloria del cine argentino. Hoy está con nosotros...”. "¡La señora Mirtha Legrand!”, anunció Moria.“Gracias por esta lección de buen teatro que nos han dado -devolvió la gentileza la conductora-. Son dos actrices maravillosas: hacer esto, le digo al público, es muy difícil, muy difícil. Muy bien dirigida por Nacha, y Moria, sos otra Moria. Fue una noche maravillosa, inolvidable; los aplausos así lo demuestran. Chicas, están estupendas”.Cuando Chiquita ya se había retirado la mamá de Sofía Gala mostró todo su entusiasmo, despejando cualquier duda -si es que la hubiera- sobre su vínculo actual con Mirtha. “Me siento muy conforme con que la señora (por Mirtha) me haya dicho que soy otra Moria porque quiere decir que la dirección de la señora (por Nacha) ha sido súper buena. Y bueno, me parece que los resultados están a la vista: lo estético, las luces, y todo es como una cajita. La gente siente el buen gusto, la exquisitez de la señora y la entrega que tenemos ambas”."Como dijo Mirtha -completó Nacha-, hacer comedia es muy difícil. ¿Saben qué dicen los actores ingleses, que son mis favoritos? Morir es fácil, lo difícil es hacer comedia.