Preocupa la traslación de atribuciones del gobierno

Sobre la conflictiva transición que se dio entre el PJ y el FPCyS que dejó el gobierno luego de 12 años, Barletta sostuvo que “se perdieron 60 días muy valiosos y hoy notamos que hubo una contradicción enorme en por un lado cerrar en enero la administración provincial y por otro lado plantear la emergencia en distintos ámbitos”.A su vez el ex intendente de Santa Fe expresó su preocupación por esta decisión del gobierno de Omar Perotti de incluir en una misma ley varias emergencias.“Ahora no hay ninguna transición y lo que hay detrás de una ley de emergencia que ahora le cambiaron el nombre, es tratar de hacer una caja de 39 mil millones y esto de mezclar la inseguridad con otras emergencias no está bien. Veo que se está atentando contra el poder legislativo con esta traslación de atribuciones. Mezclar la emergencia sanitaria, el tema alimentario, o la emergencia en seguridad en una misma propuesta no es lógico. Reitero que este intento de traslación de atribuciones no está bien”, expresó de manera enfática el dirigente.