Fernández asegura que no hubo ningún ajuste sobre los jubilados

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Alberto Fernández desmintió que con los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria haya un ajuste en el sistema previsional, en referencia a informes publicados por algunos medios sobre un ahorro fiscal en este sector. "Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó", expresó el Presidente.En ese sentido, explicó que esos medios "difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste". "Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste", aseguró el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que cita el documento del Centro de Economía Política, y agrega: "Que no te engañen!En el mismo sentido, Hernán Letcher, director del CEPA, indicó: "Algunos medios de comunicación leyeron la mitad del último informe de CEPA, pretendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad"."El aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación", remarca el informe del CEPA.Y destaca: "Considerando una inflación de 16,9% para ese semestre (7), la actualización de diciembre más el aumento de marzo queda por encima, recuperándose 0,4% de poder adquisitivo sin considerar el bono y 8 puntos porcentuales si se considera el bono".Por su parte, el director ANSES, Alejandro Vanoli, también se refirió a estos datos y aseguró que en términos reales no sólo no hubo ajuste del gasto, sino que el mismo será ligeramente positivo debido no sólo a los aumentos de las jubilaciones, sino también a los subsidios a medicamentos y a los bonos que el Gobierno lanzó en los primeros meses del año. "El objetivo del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria no es tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para beneficiar a los sectores sociales más postergados", consideró.EN OLIVOS, CONAMIGOS CERCANOSPor otra parte, Fernández organizó el sábado por la noche una cena íntima con sus diez de sus amigos más cercanos en la Quinta de Olivos. El encuentro tenía como fin festejar el cumpleaños número 63 del diputado nacional y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, así como también despedir a Jorge Argüello y a Alberto Iribarne, quienes próximamente viajarán para ocupar puestos en distintas embajadas.Argüello será el representante de Argentina en Estados Unidos, mientras que Iribarne ocupará la embajada de Uruguay.Además, participaron el jefe del bloque de legisladores porteños, Claudio Ferreño; el secretario de Culto Guillermo Olivieri; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; el síndico general de la Nación, Carlos Montero, el director del Banco Nación, Raúl Garre y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.