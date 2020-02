Píldoras Políticas

EL REGRESO DE EVOEl ex presidente de Bolivia Evo Morales regresó a la Argentina, tras su viaje a Cuba por motivos médicos, y este lunes tiene previsto realizar una "reunión de planificación rumbo al 3 de mayo", día en que se realizarán las elecciones generales de Bolivia."Quiero decirles que siento muy bien de salud, todavía sigo en Cuba pero hoy es mi viaje de retorno hacia la República de Argentina", señaló Morales en declaraciones a radio Kawsachun Coca de Bolivia.En ese marco, confirmó que mañana estará "todo el día" en una "reunión de planificación rumbo al 3 de mayo", y amplió: "Vienen los nueve dirigentes departamentales, también los nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros dirigentes"."Estará el compañero aspirante a presidente Luis Arce Catacora y luego tiene una reunión con el presidente de Argentina Alberto Fernández. Será una reunión importante entre un candidato y un presidente", anticipó Morales.El ex mandatario de Bolivia, que viajó rumbo a Cuba el pasado 10 de febrero, se encontraba en la Argentina desde diciembre pasado,cuando fue invitado por el gobierno de Alberto Fernández para quedarse en el país como refugiado.DILEMAUn renombrado diputado del Frente de Todos al que NA tuvo acceso reveló que los diputados de la Corriente Clasista Combativa (Frente de Todos) Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva se ausentaron en la sesión especial sobre sostenibilidad de la deuda porque tenían problemas para justificar el apoyo al pago de la deuda ante sus bases militantes.El dilema que enfrentaban los diputados maoístas, que están haciendo sus primeras armas en el ámbito parlamentario, era si disciplinarse a la postura orgánica del Frente de Todos o si atender las demandas internas de su organización, que está en contra del pago de una deuda que consideran ilegal.Primó finalmente la segunda opción, por lo que Alderete y Caliva tuvieron que explicar el dilema para recomponer la relación con sus socios peronistas en el Frente de Todos. Todo aclarado.¿FAKE NEWS?Una sugestiva foto difundida por un periodista de espectáculos despertó todo tipo de rumores sobre un supuesto affaire amoroso entre el senador radical Luis Naidenoff y la bailarina y ex vedette Cinthia Fernández. En la imagen se los ve a ambos en un palco del Carnaval de Corrientes, y las manos de él parecen posarse cerca de la cintura de ella.Furiosa, Fernández salió rápidamente a desmentir las versiones en las redes sociales e incluso llegó a declarar que no conoce quién es el legislador formoseño, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.También Naidenoff negó enfáticamente los rumores y denunció una "maliciosa interpretación" de la foto, tomada "desde un ángulo que no refleja lo que sucedía".¿Un caso de Fake News?FIN DE LA PESADILLALa dirigente del Frente Renovador Liliana Schwindt pudo al final festejar aliviada al conocer el fallo de la Justicia Electoral que le daba la razón en la disputa por una banca en el Congreso nacional con el dirigente del GEN Marcelo "Oso" Díaz.Con desahogo y una sensación de euforia llamativa, @Lilideolavarria, su nombre en las redes sociales, agradeció en una catarata de tuits a cada una de las personas que la acompañaron en su causa, y dijo que con la resolución de segunda instancia, que le permitirá prestar juramento en el Congreso, "se terminó la pesadilla"."Y Aunque hoy mismo hago borrón y cuenta nueva, me veo obligada a denunciar, aunque sea en mis redes sociales a un partido que se jacta de ser "progresista", pero que poco tiene de eso y quiso avasallar la ley !! A quien le quepa el sayo que se lo ponga", se desquitó la dirigente massista, al hacer referencia al GEN de Margarita Stolbizer."El placer de levantarse, desayunar y leer el diario sabiendo que se hizo justicia", tuiteó al día siguiente, al postear una foto de un popular matutino con la noticia..