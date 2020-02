San Martín no afloja

San Martín de Tucumán logró ayer un triunfo que puede valer un ascenso al dar vuelta a Villa Dálmine en los últimos dos minutos de partido, para ganar por 2-1 como visitante y mantener la ventaja como líder de la Zona B de la Primera Nacional.En Campana, el "Violeta" se imponía gracias a un gol de Brian Orosco en el primer tiempo, pero a los 89 y a los 95, el "Ciruja" remontó a través de Juan Imbert y Rodrigo Moreira, este último luego de la expulsión de Ramiro Costa en el visitante.Así, los tucumanos dirigidos por Favio Orsi -que hace quince que no pierden- llegaron a 38 puntos, cuatro más que Sarmiento, que superó como local por 2 a 1 a Instituto, resultado que le permitió quedar como escolta del "Santo" tucumano.Más allá de los incidentes graves que provocaron su barra brava en la previa, Nueva Chicago matizó en parte su crisis en la zona "A" al empatar como local por 1 a 1 frente a Temperley, que no pudo acercarse al líder Atlanta.Brown (PM) 1 - Morón 2, Belgrano 1 - Agropecuario 1.21:10hs Estudiantes (RC) vs Platense. Zona B: Gimnasia MZA 1 - Almagro 0.