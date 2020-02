Más votos en contra que a favor de la despenalización del aborto en el Senado

El futuro proyecto de ley sobre legalización y despenalización del aborto no tiene, en principio, los votos suficientes en el Senado para ser aprobado, porque los legisladores que se inclinarían por la negativa están muy cerca de obtener la mayoría absoluta, lo que clausuraría cualquier discusión, al menos, por el actual año parlamentario, según publicó la agencia Télam.Con la renovación de bancas de diciembre de 2019, y el impulso que el flamante Poder Ejecutivo busca darle a la iniciativa, volvieron a hacerse los cálculos y el número se inclina otra vez hacia los que rechazarían la idea.En principio, hay 36 senadores a favor de "cuidar las dos vidas". En ese número se repiten los legisladores que hace dos años votaron del mismo modo y que, se supone, no cambiaron de opinión. Además, se cuentan algunos legisladores que en 2018 eran diputados y votaron en contra de la legalización del aborto.Del lado de los "pañuelos verdes", habría 32 legisladores, un voto más que los obtenidos en la primera discusión.Sin embargo, otros cuatro legisladores permanecen en duda: los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos), Roberto Mirabella (Santa Fe) y Edgardo Neder (Santiago del Estero), además de Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino.De esos cuatro, sólo Crexell participó de la discusión por el aborto en el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley alternativo. La senadora neuquina, junto con el santafesino Omar Perotti (hoy gobernador) fueron las únicas dos abstenciones en la votación.Los partidarios del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deberían lograr que estos cuatro legisladores cuya opinión está en duda voten con ellos y modificar algunas posiciones entre los que representan a los "pañuelos celestes", que son quienes están en contra de la legalización del aborto. De lo contrario, el rechazo a la ley se daría una vez más.En cambio, si quienes están a favor del aborto logran que sólo los cuatro legisladores que aún no expresaron su opinión sobre la cuestión se sumen, el Senado estaría ante un empate: 36 a 36.En ese caso, la presidenta de la Cámara alta, y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tendrá la obligación de desempatar.PARIDAD EN DIPUTADOSEl debate sobre la legalización del aborto en la Cámara de Diputados marca un escenario de paridad similar al de hace dos años, cuando a horas de la votación se definieron las posturas de algunos legisladores, que terminaron dividiendo el resultado en 131 afirmativos y 123 negativos, con una abstención y una ausencia.Los 40 diputados y diputadas indecisos o que prefieren no expresar sus posturas, son un número demasiado alto como para poder determinar hoy qué resultado arrojaría una votación del tema en la Cámara baja.Si bien desde los sectores que promueven el voto 'verde' -a favor del aborto legal, seguro y gratuito- y el 'celeste' -en contra- cuentan con sondeos preliminares sobre la posición que adoptaría cada uno de los 257 diputados, el alto número de indefiniciones no permite anticipar el desenlace.