Jaime: fiscal se opuso a la prisión domiciliaria

La fiscal de Ejecución Penal ante los tribunales Orales Federales, Guillermina García Padín, se opuso al pedido de prisión domiciliaria que hizo el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, ya que fue condenado a ocho años por su responsabilidad en la Tragedia de Once y en otros casos de corrupción.Jaime hizo dos pedidos de prisión domiciliaria. Uno a principios de diciembre pasado y otro un día antes de que finalizara el año. El 30 de diciembre pasado Jaime solicitó que el tribunal Oral de Feria estudiara su caso.El trámite se extendió más allá del receso judicial y volvió al Tribunal Oral Federal 2, que fue donde se realizó el juicio por el que fueron condenados Jaime y otros imputados en la Tragedia de Once.Cuando contestó la vista que le corrió el Tribunal a la fiscal García Padín, la representante del Ministerio Público se opuso a la prisión domiciliaria de Jaime, quien además de estar condenado se encuentra en juicio por el delito de enriquecimiento ilícito.La condena de Jaime y de otros imputados en la Tragedia de Once fue dictada en diciembre de 2015 por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2018.Ese mismo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por los imputados y por ello fueron detenidos en octubre de 2018, momento en el que Jaime estaba con prisión preventiva por otros casos desde abril de 2016.En la reiteración del pedido de prisión domiciliaria, Jaime se quejó de las condiciones de vida dentro de la cárcel. Criticó la comida que le sirven y señaló que no le hacen todos los estudios médicos que necesita por su edad y sus condiciones de salud. Y recordó que hizo tres huelgas de hambre debido a que consideró que sufrió "maltrato, insultos y vejaciones" por parte del personal del servicio Penitenciario Federal.