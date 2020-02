Nuevo acuerdo para identificar a soldados

Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, confirmó que Argentina y el Reino Unido firmarán un nuevo acuerdo para continuar los trabajos de identificación de las tumbas de los soldados enterrados en las Islas Malvinas.El ex ministro de Educación destacó que la gestión de Mauricio Macri haya continuado con la política iniciada por el kirchnerismo en relación al "apoyo y contención" hacia los familiares de los combatientes que murieron en la guerra de 1982."Se está trabajando en la elaboración de un acuerdo con características nuevas. Se va a avanzar en otra tumba que hasta ahora no fue identificada”, dijo Filmus.El sociólogo indicó que se están llevando a cabo una serie de reuniones en Ginebra (Suiza), sitio en el que está ubicada la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien encabezó el proceso de las identificaciones.Respecto al gobierno anterior, el funcionario también celebró que haya respetado el "gran trabajo de recorrer el país, buscar a los familiares y recopilar los ADN", realizado desde 2010 durante la primera presidencia de Cristina Kirchner."Esas familias estaban muy incrédulas porque habían pasado 30 años y no se había hecho nada", recordó Filmus, quien garantizó que el gobierno de Alberto Fernández "seguirá adelante" con la tarea de identificar a los NN, ya que se trata de un "derecho humano básico y fundamental reconocer dónde está enterrado un familiar"."Ponerle nombre a la tumba es uno de los temas centrales que estamos siguiendo y que esperamos que tenga un paso más en el transcurso de este año", agregó.Filmus además planteó la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo de "contención y de apoyo psicológico y material" a quienes perdieron a un familiar en la guerra.Sostuvo que "el Equipo Argentino de Antropología Forense es una pieza fundamental para el reconocimiento de la identidad de los combatientes. Hasta el momento se logró ese cometido con 115 cuerpos de soldados argentinos y resta cotejar información para determinar a quién pertenecen los restos de varios uniformados que fueron enterrados en una misma fosa".Filmus señaló que "se trata de una tumba que contiene los restos de Julio Ricardo Sánchez -alférez de Gendarmería- y de otros tres efectivos que murieron en la guerra de 1982".Por otro lado, pronosticó que "Argentina recuperará las islas cuando aplique una estrategia perdurable en el tiempo y establezca un compromiso nacional".Para ello, consideró de vital importancia "la creación de una comisión que reúna a referentes de toda la representación política, juristas, académicos y veteranos de guerra, pero también tiene que haber un compromiso nacional para respetar los intereses y la forma de vida de los isleños. Esta comisión va a elaborar estrategias a mediano y largo plazo para fortalecer la presencia internacional de Argentina con argumentos de política de Estado"."Están planteadas tres estrategias: consolidar el apoyo internacional que hay hacia la causa Malvinas, defender los recursos naturales que hoy se están llevando en lo que hace a pesca y a hidrocarburos, y trabajar hacia adentro para consolidar la conciencia nacional sobre la importancia del reclamo. Pero las prioridades de la gestión serán además la Antártida y el Atlántico Sur, porque queremos tener una presencia muy fuerte ahí donde también somos reclamantes de soberanía. Es un factor estratégico de crecimiento y desarrollo y nuestra presencia en el Atlántico Sur reafirma la voluntad de la Argentina de recuperar la soberanía sobre las islas", destacó el secretario.Y concluyó: "Nosotros aspiramos a que, librados del compromiso de tener al Reino Unido en el interior de la Unión Europea, los países europeos puedan entender con mayor profundidad cuáles son las razones por las cuales Argentina, desde el punto de vista histórico, jurídico y geopolítico, reclama la soberanía de las Islas Malvinas".