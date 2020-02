Fernández ya está trabajando en su mensaje para la Asamblea Legislativa

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández ya trabaja en el mensaje que dará el 1º de marzo para la apertura de sesiones del Congreso con temas como la nueva fórmula de movilidad de los haberes previsionales y la reforma judicial, mientras evalúa si podrá ir o no el mismo día a Uruguay.Fernández se presentará ante la Asamblea Legislativa por primera vez desde que asumió la Presidencia para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso y, como todos sus antecesores, buscará marcar parte de la agenda parlamentaria para el año.En el entorno del Presidente indicaron a NA que en su discurso hará un resumen del cuadro de situación que encontró luego de asumir el 10 de diciembre, tras cuatro años de gestión de Mauricio Macri, aunque evitaría ir al choque frontal contra Juntos por el Cambio, y luego se abocará a la agenda que piensa para el Congreso.Según señalaron en Casa Rosada, entre los temas que abordará en su discurso figuran (al menos en formato borrador) el nuevo régimen para las jubilaciones, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la reforma del sistema federal de justicia.Luego de la suspensión por 180 días de la ley de movilidad de los haberes previsionales sancionada por la gestión anterior el Gobierno comenzó a dar aumentos por decreto pero, al mismo tiempo, dio los primeros pasos para conformar la comisión especial que deberá elaborar la nueva fórmula.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya designó a los representantes del Poder Ejecutivo para esa comisión -prevista en la misma ley de emergencia económica que suspendió el sistema anterior- y solicitó al Congreso que elija a sus delegados, por lo que se prevé que esto forme parte del mensaje.La reforma judicial fue uno de los temas en los que el Presidente hizo mayor hincapié en su discurso de asunción pero todavía no envió ningún proyecto al Congreso y en el Gobierno afirman que adelantará algo al respecto el 1º de marzo.Bajo estricta reserva trabajan en esa iniciativa el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, aunque hay un debate interno sobre el tema entre los distintos sectores que conforman el Frente de Todos.Por otro lado, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa de campaña que Fernández ratificó recientemente al confirmar que enviará un proyecto al Congreso para "terminar con la clandestinidad" en ese tema, argumento que repetirá ante la Asamblea Legislativa.En el Gobierno no tienen previsto por el momento una mención a la ley de góndolas que espera aprobación del Senado porque, según señalaron, esperan que su tratamiento avance en lo que queda de febrero, aunque todavía no fue incluido en la agenda de la Cámara alta, que sesionará el próximo jueves.Mientras prepara su discurso, Fernández evalúa si irá o no a la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, que se celebrará también el 1º de marzo, dado que en una entrevista reciente puso en duda su asistencia por la superposición del acto con su presentación ante el Congreso.La idea del Presidente es concurrir al día siguiente, el lunes 2 de marzo, a visitar a su flamante par uruguayo.