Final sin argentinos

El noruego Casper Ruud (45 del ranking mundial) superó a Juan Ignacio Lóndero (14) por 4-6, 7-5 y 6-1 y se metió en la final del Argentina Open, donde jugará contra portugués Pedro Sousa (145), quien se aprovechó de la baja de Diego Schwartzman (14) por lesión.Ruud, de 21 años, levantó un partido que tenía complicado contra el cordobés, que llegó a sacar para match en el segundo set. Pero resignó su servicio en 15 y luego, con visibles molestias físicas, apenas si pudo oponer resistencia hasta el cierre.Así, el Argentina Open cumplirá otra edición sin campeones locales. El último en alzarse con el título fue David Nalbandian en la edición de 2008.La final se disputará este domingo desde las 15, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club y a continuación se jugará la del cuadro de dobles.Tal como se preveía ayer se confirmó que Diego Schwartzman está desgarrado. El argentino, que el viernes logró un triunfo épico ante el uruguayo Pablo Cuevas, tiene una rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda y debió bajarse del torneo. El Peque, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, se enteró de la gravedad de su lesión en la mañana del sábado e igual hizo el intento por entrar en calor, pero no hubo caso: sintió dolor y decidió bajarse del partido de semifinales que debía jugar esta tarde contra el portugués Pedro Sousa (145), quien accedió directamente a la final.“Estoy con una lesión que no me deja jugar por más ganas que tenía de entrar a la cancha. Dude hasta último momento por ser acá en Buenos Aires porque es especial y por eso fue la decisión hoy (por ayer)”, expresó el Peque.Respecto a los próximos torneos comentó: “Voy viendo paso a paso, pero primeramente no estaré en Rio (Brasil) ni en Santiago (Chile)”. Sin emargo, La Copa Davis quizás también quede descartada para el tenista argentino.“Voy a tener una recuperación ordenada porque el músculo que tengo el desgarro es muy importante porque lo uso en todos los golpes”, explicó el número 14 del ranking ATP, que nunca se había lesionado y ausentado a un partido.Además expresó que estuvo hasta último momento porque quizás su rival, el portugués Sousa se bajaba porque también estaba con molestias tras el partido de ayer: “Tuve la ilusión de que Sousa se baje antes que yo porque vi las imágenes de ayer y también tuvo poca movilidad. No le deseo nada malo pero quizás podía haber pasado a la final. Igualmente jugar mañana habría sido imposible”.